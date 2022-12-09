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ПВО отразила последнюю атаку РФ на энергетику лучше, чем предыдущие

Татьяна ЛозовенкоПятница, 9 декабря 2022, 15:44
глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, фото медиацентра Украина-Укринформ

Украинская ПВО отразила последнюю ракетную атаку России на энергетику Украины лучше, чем предыдущие.

Источник: председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ"

Прямая речь: "Снова был массированный удар: 70 тяжелых ракет по нашей энергосистеме. Были повреждены как объекты, которыми управляет Укрэнерго – это магистральные подстанции и электростанции. В результате ударов несколько электростанций поначалу были вынуждены прекратить производство электроэнергии.

Сейчас постепенно мы пытаемся восстановить генерацию на тепловых электростанциях, привести ее к тем показателям, которые были до последней атаки. В целом энергосистема вошла в стабильный режим функционирования достаточно быстро, не была разбалансирована.

Детали: Кудрицкий отметил выдающуюся работу сил ПВО Украины. Это было важным фактором того, что последняя атака не имела таких разрушительных последствий, как предыдущие.

Предыстория: Последний ракетный удар России по Украине 5 декабря произошел после почти двухнедельного затишья. Ракеты попали в объекты инфраструктуры и жилые дома.

Темы: ПВОэнергетикаэлектроэнергия
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