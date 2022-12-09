Путин об обеспечении армии оккупантов: Верить никому нельзя, только мне

Президент России Владимир Путин заявил, что в вопросах обеспечения российских оккупантов верить нельзя никому, кроме него.

Источник: Путин на пресс-конференции на саммите ЕАЭС в Бишкеке

Детали: Журналистка отметила "противоречивые сообщения о снабжении армии", которые поступают к работникам СМИ и волонтерам. По ее словам, бойцы с передовой жалуются на отсутствие обмундирования и медикаментов, в то время как Путин говорил, что проблемы решаются или уже решены.

"Кому верить – отчетам Министерства обороны или бойцам с передовой?", - спросила она.

"Верить никому нельзя, только мне можно", - ответил Путин.

Он добавил, что "проблемы действительно были", и, судя по словам журналистки, "наверное, и остаются".

"Хотя меня заверяют в том, что они становятся все меньше и меньше по объему и перестают быть такими острыми, как в начале этого процесса, особенно связанного с мобилизацией. Но судя по тому, что вы сказали, и я думаю, что вы правы, проблемы еще далеко не решены. Но это вопрос времени. Самые острые все-таки уже закрыты. Но это время какое-то нужно, чтобы раскручивать соответствующие отрасли производства. И министерство промышленности сейчас активно этим занимается", - сказал президент страны-агрессора.