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США наложили санкции на членов ЦИК РФ и сотрудников Кремля за нарушение прав человека в Украине

"Европейская правда"Пятница, 9 декабря 2022, 16:49

Соединенные Штаты по случаю Международного дня борьбы с коррупцией и Дня прав человека в пятницу ввели санкции против ряда российских чиновников и членов террористической группировки "ДНР".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", объявило министерство финансов США.

Под санкции попали четверо причастных к процессу "фильтрации" украинских граждан на оккупированных Россией территориях - чиновники администрации президента России Олег Нестеров и Евгений Ким, россиянка Марина Середа, которая сотрудничала с так называемым "министерством внутренних дел "ДНР", и боевик "ДНР" Алексей Муратов.

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Также ограничения были наложены на граждан России Очур-Суге Монгуша и Людмилу Зайцеву, причастных к нарушениям прав человека в отношении гражданского населения Украины.

Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США ввело санкции против Центральной избирательной комиссии РФ из-за причастности к организации "псевдореферендумов" на оккупированных украинских территориях. Санкции распространяются на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову и остальных 14 членов органа.

Как напоминает американский Минфин, Памфилова и еще несколько членов российского Центризбиркома уже находятся под санкциями Великобритании и Европейского Союза.

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Как и сообщалось, администрация президента США также наложила санкции на около 170 преимущественно китайских организаций, которые вероятно причастны к незаконному вылову рыбы в Тихом океане, а еще против других нарушителей прав человека в КНДР, Сальвадоре и других странах.

Напомним, Великобритания в пятницу ввела санкции против пяти представителей российских силовых структур, виновных в пытках, препятствовании предотвращению насилия и участия в российском вторжении в Украину. 

Темы: СШАсанкцииРосcияЦИК
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