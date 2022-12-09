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На Кинбурнской косе не осталось гражданских, одни оккупанты - Ким

"Украинская правда"Пятница, 9 декабря 2022, 17:26
На Кинбурнской косе не осталось гражданских, одни оккупанты - Ким
скриншот

На Кинбурнской косе, которая до сих пор находится под контролем российских оккупантов, уже нет гражданского населения.

Источник: "Радио свобода", которая цитирует главу Николаевской ОВА Виталия Кима

Прямая речь: "Там осталось ноль гражданских лиц. Где-то чуть меньше недели назад россияне принудительно их выселили и вывезли в направлении Крыма. Дальше Крыма, я не знаю.

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Там всего 37 человек оставалось. Это маленькие села, они там за счет туристов в принципе жили и зимой там 100-200 человек жили в мирное время. Поэтому на сейчас там только вражеские солдаты".

Детали: Также Ким считает, что российские военные, которые находятся на косе не представляют угрозу непосредственно для Николаева, а их главная цель - удерживать как можно большее количество территорий.

Предыстория: 29 ноября Вооруженные силы Украины заявили, что пока не контролируют Кинбурнскую косу в Николаевской области, российские военные там перегруппировываются.

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Темы: Николаеввойна
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