Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

50 наемников из российской ЧВК ранены на Луганщине – Генштаб

Елена РощинаПятница, 9 декабря 2022, 17:52
50 наемников из российской ЧВК ранены на Луганщине – Генштаб
Кадиевка на карте

50 российских наемников из состава частной военной компании были доставлены с ранением в больницу в оккупированной Кадиевке (бывший Стаханов) Луганской области.

Источник: оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 9 декабря

Дословно: "Противник продолжает терять живую силу. За прошедшие сутки в центральную городскую больницу города Кадиевка Луганской области было доставлено до 50 раненых наемников из состава частной военной кампании".

Реклама:

Детали: По данным Генштаба ВСУ, противник продолжает сосредоточивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении, на Лиманском и Авдеевском направлениях – пытается улучшить тактическое положение, на других направлениях – пытается сдерживать действия подразделений Сил обороны Украины.

Темы: войнаРосcияЛуганская областьГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Коллаборант Сальдо заявил, что Путин хочет построить город на Арабатской Стрелке
На Кинбурнской косе не осталось гражданских, одни оккупанты - Ким
В США говорят о "беспрецедентной" военной помощи России Ирану в обмен на оружие
Белый дом объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $275 млн
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: