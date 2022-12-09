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50 наемников из российской ЧВК ранены на Луганщине – Генштаб

Елена РощинаПятница, 9 декабря 2022, 18:52
Кадиевка на карте

50 российских наемников из состава частной военной компании были доставлены с ранением в больницу в оккупированной Кадиевке (бывший Стаханов) Луганской области.

Источник: оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 9 декабря

Дословно: "Противник продолжает терять живую силу. За прошедшие сутки в центральную городскую больницу города Кадиевка Луганской области было доставлено до 50 раненых наемников из состава частной военной кампании".

Детали: По данным Генштаба ВСУ, противник продолжает сосредоточивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении, на Лиманском и Авдеевском направлениях – пытается улучшить тактическое положение, на других направлениях – пытается сдерживать действия подразделений Сил обороны Украины.

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Темы: войнаРосcияЛуганская областьГенштаб
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