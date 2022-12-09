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Снаряды для HIMARS и 155-мм артиллерии, усиление ПВО: детали нового пакета помощи США

"Европейская правда"Пятница, 9 декабря 2022, 19:30

Министерство обороны США в пятницу обнародовало подробности последнего пакета военной помощи Украине объемом 275 миллионов долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По информации Пентагона, в пакет входят:

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  • дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 80 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов;
  • оборудование для противодействия беспилотным авиационным системам;
  • средства противовоздушной обороны;
  • высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV), машины скорой помощи и медицинское оборудование;
  • около 150 генераторов;
  • полевое оборудование.

"Этот пакет помощи по безопасности предоставит Украине новые возможности для усиления ее противовоздушной обороны в дополнение к критически важному оборудованию, которое Украина эффективно использует для защиты на поле боя", - отметили в Пентагоне.

Последний пакет военной помощи Украине был выделен в рамках схемы Presidential Drawdown Authority (PDA), по которой президент США имеет право отправлять вооружение без дополнительного согласия Конгресса.

При администрации Джо Байдена США предоставили Украине 20 миллиардов долларов помощи в сфере безопасности, из них более 19,3 миллиарда долларов - с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.

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Напомним, нижняя палата американского Конгресса - Палата представителей - поддержала принятие Закона о полномочиях в области национальной обороны (NDAA) на 2023 финансовый год, который предусматривает 858 миллиардов долларов бюджета на оборону.

В рекордном в истории США оборонном бюджете предусмотрено, среди прочего, выделение не менее 800 миллионов долларов военной помощи Украине - это на 500 миллионов больше, чем просила администрация Байдена в начале этого года.

Темы: СШАоружие
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