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Сунак пообещал Зеленскому новые средства ПВО в ближайшие недели

"Европейская правда"Пятница, 9 декабря 2022, 20:33
СУНАК И ЗЕЛЕНСКИЙ. ФОТО ОП

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время разговора с президентом Зеленским пообещал, что в Украину в ближайшие недели прибудут новые средства противовоздушной обороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении канцелярии британского премьера по итогам разговора.

"Говоря о последних поставках летальной помощи из Великобритании, премьер-министр (Сунак) сообщил, что в ближайшие недели прибудут еще больше зенитных орудий и ракет противовоздушной обороны малой дальности", - отмечается там.

Канцелярия премьера Великобритании анонсировала еще один разговор Сунака и Зеленского в течение следующих недель.

Кроме того, как уже сообщалось, Зеленский с Сунаком обсудили имплементацию "формулы мира" Украины, сотрудничество по обороноспособности и энергетической стабильности Украины, а также синхронизировали позиции перед онлайн-саммитом G7.

Напомним, во время своего первого визита в Киев 19 ноября Сунак пообещал усилить ПВО Украины 125 зенитными пушками, а ранее в ноябре анонсировали дополнительные 1000 ракет земля-воздух. 

Накануне в Минобороны Британии показали, как отправляли в Украину ракеты Brimstone 2.

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Темы: ВеликобританияЗеленский
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