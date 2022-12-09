48 ударов нанесли россияне по пограничным территориям Сумщины

В течение дня 9 декабря российские военные нанесли 48 ударов по приграничным территориям Сумской области.

Источник: глава Сумской военной областной администрации Дмитрий Живицкий

Детали: Шалигинская община: противник обстрелял пограничное село из минометов 120 мм калибра. Было 8 "прилетов".

Юнаковская община: 40 российских мин 120 мм калибра разорвались в окрестностях приграничья.

В обоих случаях обошлось без жертв и разрушений.

Днем ранее, 8 декабря, в Белопольской общине враг с беспилотника сбросил взрывчатку на гражданский дом. Вспыхнул пожар и дом сгорел дотла. Людей спасло только то, что их в этот момент не было дома, уточнил Живицкий.