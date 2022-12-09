Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ермак сказал журналистам из Ватикана, чего ждет от Папы Франциска

Елена РощинаПятница, 9 декабря 2022, 21:42
Ермак сказал журналистам из Ватикана, чего ждет от Папы Франциска
Андрей Ермак и журналисты католических СМИ, фото ОП

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 9 декабря провел встречу с журналистами из Ватикана и представителями католических средств массовой информации. 

Источник: Офис президента Украины

Детали: Во время разговора Ермак ответил на вопросы, касающиеся отношений между Украиной и Ватиканом, и рассказал о вкладе, который может сделать Папа Франциск в окончание несправедливой войны, которую начала Россия. 

Реклама:

Руководитель офиса Владимира Зеленского назвал сильными недавние заявления Папы Римского об украинском народе как о народе-мученике, который страдает от жестокости вторгшихся войск. 

Он напомнил, что понтифик прямо заявил, что напало российское государство.

Прямая речь Ермака: "У Папы Франциска есть такое сильное оружие, как вера мирян и слово Божье, и оно очень нужно нашей стране. Мы надеемся, что он поддержит Украину на пути к справедливому миру".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: На встрече были: журналист National Catholic Reporter Кристофер Уайт (США), специальный журналист La Croix в Ватикане Лу Безмон де Сенневиль (Франция), журналист ACI Stampa/EWTN Андреа Гальярдуччи (Италия), представитель пресс-агентства ANSA Мануэла Тулли (Италия), фотожурналист Марчин Мазур (Великобритания) и журналист официального СМИ Ватикана Vatican News Сальваторе Чернуцио.

Темы: Андрей ЕрмакПапа Римскийцерковьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Андрей Ермак
У Зеленского обещают преграды для производства российских беспилотников
Подготовку украинской Формулы мира поддержали уже 58 стран
В Джидде согласовали не все пункты "формулы мира", есть спорные моменты
Последние новости
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
Все новости...
Реклама: