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Ермак сказал журналистам из Ватикана, чего ждет от Папы Франциска

Елена РощинаПятница, 9 декабря 2022, 22:42
Андрей Ермак и журналисты католических СМИ, фото ОП

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 9 декабря провел встречу с журналистами из Ватикана и представителями католических средств массовой информации. 

Источник: Офис президента Украины

Детали: Во время разговора Ермак ответил на вопросы, касающиеся отношений между Украиной и Ватиканом, и рассказал о вкладе, который может сделать Папа Франциск в окончание несправедливой войны, которую начала Россия. 

Руководитель офиса Владимира Зеленского назвал сильными недавние заявления Папы Римского об украинском народе как о народе-мученике, который страдает от жестокости вторгшихся войск. 

Он напомнил, что понтифик прямо заявил, что напало российское государство.

Прямая речь Ермака: "У Папы Франциска есть такое сильное оружие, как вера мирян и слово Божье, и оно очень нужно нашей стране. Мы надеемся, что он поддержит Украину на пути к справедливому миру".

Детали: На встрече были: журналист National Catholic Reporter Кристофер Уайт (США), специальный журналист La Croix в Ватикане Лу Безмон де Сенневиль (Франция), журналист ACI Stampa/EWTN Андреа Гальярдуччи (Италия), представитель пресс-агентства ANSA Мануэла Тулли (Италия), фотожурналист Марчин Мазур (Великобритания) и журналист официального СМИ Ватикана Vatican News Сальваторе Чернуцио.

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Темы: Андрей ЕрмакПапа Римскийцерковьвойна
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