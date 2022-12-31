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Враг нанес по Сумской области 110 ударов

"Украинская правда"Суббота, 31 декабря 2022, 23:23
Враг нанес по Сумской области 110 ударов
Последствия обстрела Эсманьской общины, фото из Telegram Живицкого

31 декабря российские оккупанты нанесли 110 ударов по приграничью Сумской области, под обстрел попали 6 громад.

Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: Краснопольскую громаду россияне обстреляли из артиллерии, зафиксировано 3 "прилета".

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По Зноб-Новгородской общине враг открывал огонь из минометов 120 калибра, было 14 "прилетов".

В Середино-Будской громаде разорвалось 12 вражеских мин. Россияне также обстреливали громаду из стрелкового оружия и гранатомета.

По Белопольской громаде враг стрелял из минометов 120 калибра, было 10 "прилетов".

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Эсманскую громаду россияне обстреляли из "Градов" и артиллерии, зафиксировано 27 "прилетов". В результате обстрелов в одном из населенных пунктов поврежден магазин, в жилых домах выбиты стекла, разрушены фасады, повреждены крыши, оборваны линии электропередач. Кроме того, от взрывов пострадали школа и местное гражданское предприятие.

По Шалыгинской громаде противник бил из минометов 120 мм калибра, было 14 "прилетов".

Темы: обстрелСумская областьРосcия
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