В новогоднюю ночь оккупанты оставили Херсон без света – ОВА
Воскресенье, 1 января 2023, 01:59
Вследствие вражеских обстрелов в новогоднюю ночь Херсон и окружающие населенные пункты остались без электроэнергии.
Источник: председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram
Прямая речь: "В новогоднюю ночь российские оккупанты оставили Херсон и населенные пункты, расположенные рядом с городом, без света.
Рашисты попали в объект критической инфраструктуры. Без электроснабжения – центр города, микрорайон ХБК, Белозерка, Камышаны и другие села".
Детали: Глава ОГА отметил, что в ближайшее время энергетики приступят к ремонтным работам.
Что этому предшествовало: В новогоднюю ночь на территории всей Украины объявили воздушную тревогу.