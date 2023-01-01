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В новогоднюю ночь оккупанты оставили Херсон без света – ОВА

"Украинская правда"Воскресенье, 1 января 2023, 00:59
В новогоднюю ночь оккупанты оставили Херсон без света – ОВА
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО PIXABAY.COM

Вследствие вражеских обстрелов в новогоднюю ночь Херсон и окружающие населенные пункты остались без электроэнергии.

Источник: председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь: "В новогоднюю ночь российские оккупанты оставили Херсон и населенные пункты, расположенные рядом с городом, без света.

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Рашисты попали в объект критической инфраструктуры. Без электроснабжения – центр города, микрорайон ХБК, Белозерка, Камышаны и другие села".

Детали: Глава ОГА отметил, что в ближайшее время энергетики приступят к ремонтным работам.

Что этому предшествовало: В новогоднюю ночь на территории всей Украины объявили воздушную тревогу.

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Темы: Херсонэлектроэнергияобстрел
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