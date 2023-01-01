В Киеве закрывали несколько станций метро из-за обломка ракеты

Движение поездов по "красной" линии метро несколько часов осуществлялось только от "Академгородка" до "Арсенальной", поскольку на одной из станций обнаружили обломки ракеты. Теперь метро работает в обычном режиме.

Источник: КГГА

Дословно: "На путях открытого участка обнаружены посторонние предметы, похожие, по предварительной информации, на обломки ракеты".

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Детали: На месте работает взрывотехническая служба, о возобновлении движения сообщат позже.

Обновлено: Около 11:00 стало известно, что движение по "красной" линии метро от станции "Академгородок" до станции "Лесная" восстановлено.

Взрывотехническая группа изъяла обломок ракеты вблизи станции метро "Левобережная".