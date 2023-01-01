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В Киеве закрывали несколько станций метро из-за обломка ракеты

Роман ПетренкоВоскресенье, 1 января 2023, 10:00
В Киеве закрывали несколько станций метро из-за обломка ракеты
фото иллюстративное Из TELEGRAM МЕТРО

Движение поездов по "красной" линии метро несколько часов осуществлялось только от "Академгородка" до "Арсенальной", поскольку на одной из станций обнаружили обломки ракеты. Теперь метро работает в обычном режиме.

Источник: КГГА

Дословно: "На путях открытого участка обнаружены посторонние предметы, похожие, по предварительной информации, на обломки ракеты".

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Детали: На месте работает взрывотехническая служба, о возобновлении движения сообщат позже.

Обновлено: Около 11:00 стало известно, что движение по "красной" линии метро от станции "Академгородок" до станции "Лесная" восстановлено.

Взрывотехническая группа изъяла обломок ракеты вблизи станции метро "Левобережная".

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Темы: КиевметрообстрелРосcия
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