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Перед боем курантов сбили еще 7 российских дронов-камикадзе на Николаевщине

Роман ПетренкоВоскресенье, 1 января 2023, 09:39
Перед боем курантов сбили еще 7 российских дронов-камикадзе на Николаевщине
ДРОН-КАМИКАДЗЕ SHAHED-136, СКРИНШОТ

Поздно вечером 31 декабря силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено семь вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136" над Николаевщиной.

Источник: ПК "Юг", председатель ОВА Виталий Ким

Детали: Уточняется, что все дроны сбиты в промежутке времени между 22:00 по 23:30.

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Между тем Ким сообщил, что 31 декабря Николаев был обстрелян 6 ракетами типа Искандер,

По данным властей, россияне обстреляли ракетами жилой сектор.

Напомним: 

ВИДЕО ДНЯ
  • В ночь с 31 декабря на 1 января российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства Shahed, из них 45 сбиты.
  • На Киевщине сбили все 32 из 32 шахедов.

Темы: Николаевская областьПВО
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