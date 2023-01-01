Перед боем курантов сбили еще 7 российских дронов-камикадзе на Николаевщине
Воскресенье, 1 января 2023, 09:39
Поздно вечером 31 декабря силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено семь вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136" над Николаевщиной.
Источник: ПК "Юг", председатель ОВА Виталий Ким
Детали: Уточняется, что все дроны сбиты в промежутке времени между 22:00 по 23:30.
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Между тем Ким сообщил, что 31 декабря Николаев был обстрелян 6 ракетами типа Искандер,
По данным властей, россияне обстреляли ракетами жилой сектор.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- В ночь с 31 декабря на 1 января российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства Shahed, из них 45 сбиты.
- На Киевщине сбили все 32 из 32 шахедов.