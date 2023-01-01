Экс-прокурор по делу Милошевича: Путина важно судить

Британский юрист Джеффри Найс, который сотрудничал с Международным трибуналом по бывшей Югославии, считает, что президент России Владимир Путин должен быть привлечен к ответственности за военные преступления во время войны в Украине.

Об этом он сказал радиостанции BBC Radio 4, пишет "Европейская правда".

Найс с 1998 по 2006 год был главным прокурором по делу бывшего сербского лидера Слободана Милошевича. По словам британского юриста, обвинения против Путина абсолютно очевидны.

"Нет никаких сомнений в том, что командная цепочка ведет непосредственно к Путину. Это его солдаты. Как минимум, он знает о происходящем из телевизионных сообщений - как и все мы. Но он не приказал (своим военным. - Ред.) вернуться, чтобы расследовать очевидные преступления. Он виноват", - сказал Найс.

Найс выразил удивление, что прокуроры и политики не "формулируют это гораздо свободнее и открытее", и предположил, что Путин может в будущем получить иммунитет от судебного преследования в рамках следствия по окончанию войны в Украине.

"Международный уголовный суд, к юрисдикции которого относится Украина, пока что не сделал никаких заявлений об ответственности Путина за это преступление", - сказал Найс.

"Возникает вопрос, почему прокурор с этим не спешит. Возможно, он считает (или же его заставили так считать), что отсутствие обвинений против Путина несет политические выгоды? Политические выгоды - это урегулирование. Вполне возможно, что кто-то другой, не украинцы, составят проект политического соглашения, в котором будет пункт о том, что Путина нельзя судить. Это ужасная перспектива, она будет означать, что народ Украины полностью лишится правосудия", - считает Найс.

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По мнению Найса, Путина, а не отдельных офицеров, особенно важно судить, поскольку таким образом "моральная ответственность будет установлена на самом первом этапе, и потом ее нельзя будет подвергнуть сомнению или изменить".

Найс добавил, что, по его мнению, суд может начаться "хоть завтра", и его должны вести украинцы - и на украинском языке. При этом присутствие в суде самого Путина, по мнению бывшего прокурора, не обязательно.

В ответ на утверждения Найса Международный уголовный суд заявил, что его прокурор Карим Хан работает в Украине, собирая свидетельства военных преступлений, и он намерен выписать ордера на арест виновных, когда для этого появится достаточно доказательств.

"Любые утверждения, что на офис прокурора или самого прокурора оказывается постороннее давление или влияние с целью задержать расследование или другие действия, не соответствуют действительности", - говорится в заявлении суда.

Некоторые страны и организации, в частности Украина, призывают создать специальный международный трибунал для расследования военных преступлений, совершенных Россией во время вторжения в Украину.

Международный уголовный суд был создан 20 лет назад, он расследует геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии. Перед ним нет иммунитета ни у кого, в том числе у глав государств.

Однако МУС не может расследовать преступление агрессии, если обе стороны конфликта не являются участниками Римского статута. Ни Россия, ни Украина не ратифицировали Римский статут.

Между тем, главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, рассматривая наказание РФ за преступление агрессии против Украины, считает целесообразным фокусироваться для этого на уже существующих институтах, а не на создании новых.