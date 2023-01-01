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Россия придумала причины обстрела столичного отеля и Протасового Яра

Роман ПетренкоВоскресенье, 1 января 2023, 14:22
Россия придумала причины обстрела столичного отеля и Протасового Яра
отель в киеве в результате российского обстрела 31 декабря, фото оп

Минобороны России сообщает, что в канун Нового года обстрелял Киев, нанеся удара по "оборонно-промышленному комплексу Украины, задействованному в изготовлении ударных беспилотников".

Источник: Минобороны РФ, которое цитируют пропагандисты

Детали: Также якобы поражены стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА.

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Оккупанты заявили, что цели достигнуты, поэтому якобы Украина не сможет атаковать Россию в ближайшее время.

Напомним:

  • Россия обстреляла Киев 31 декабря. Было повреждено здание столичного отеля, Протасов Яр и здание одного из киевских институтов.
  • Позже в ночь с 31 декабря на 1 января российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства Shahed, из них 45 сбиты.
  • На Киевщине сбили все 32 из 32 шахедов.

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Темы: КиевобстрелРосcияпразднования
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