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Лукашенко, который помогает Путину воевать, провозгласил "год мира"

"Европейская правда"Воскресенье, 1 января 2023, 16:11
Александр Лукашенко, фото БЕЛТА

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который стал соратником РФ в агрессии против Украины, 1 января подписал первый новогодний указ, которым объявил 2023-й год "годом мира".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"2023 год объявлен годом мира и созидания. Соответствующий указ №1 от 1 января 2023 года подписал глава государства Александр Лукашенко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указ подписан "с целью консолидации белорусского народа, укрепления в обществе идей мира и созидательного труда как главных условий развития белорусского государства".

"Ключевыми направлениями следующего года будут совершенствование системы военно-патриотического воспитания населения, продвижение мирных инициатив граждан и общественности, содействие межконфессиональному диалогу, обеспечивающему мир и согласие в белорусском обществе, демонстрация преимуществ белорусской экономической модели в условиях глобальной турбулентности, позиционирование созидательного труда как главного условия развития белорусского государства", - сказано в указе Лукашенко.

Согласно документу, это позволит "укрепить восприятие Беларуси как островка мира" и станет "белорусским ответом на милитаризацию в европейском регионе".

Накануне Нового года Лукашенко подписал изменения в закон "О Национальном собрании (парламенте) Республики Беларусь", которые позволят ему оставаться в политике и после формального прекращения полномочий.

ВИДЕО ДНЯ

В декабре президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко по итогам переговоров в Минске договорились продолжать военные учения и совместно производить оружие.

Темы: ЛукашенкоБеларусь
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