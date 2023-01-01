Лукашенко, который помогает Путину воевать, провозгласил "год мира"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который стал соратником РФ в агрессии против Украины, 1 января подписал первый новогодний указ, которым объявил 2023-й год "годом мира".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"2023 год объявлен годом мира и созидания. Соответствующий указ №1 от 1 января 2023 года подписал глава государства Александр Лукашенко", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что указ подписан "с целью консолидации белорусского народа, укрепления в обществе идей мира и созидательного труда как главных условий развития белорусского государства".

"Ключевыми направлениями следующего года будут совершенствование системы военно-патриотического воспитания населения, продвижение мирных инициатив граждан и общественности, содействие межконфессиональному диалогу, обеспечивающему мир и согласие в белорусском обществе, демонстрация преимуществ белорусской экономической модели в условиях глобальной турбулентности, позиционирование созидательного труда как главного условия развития белорусского государства", - сказано в указе Лукашенко.

Согласно документу, это позволит "укрепить восприятие Беларуси как островка мира" и станет "белорусским ответом на милитаризацию в европейском регионе".

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Накануне Нового года Лукашенко подписал изменения в закон "О Национальном собрании (парламенте) Республики Беларусь", которые позволят ему оставаться в политике и после формального прекращения полномочий.

В декабре президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко по итогам переговоров в Минске договорились продолжать военные учения и совместно производить оружие.