Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Обломок российской ракеты упал в Десенку в Киеве, водолазы проводят работы

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 января 2023, 15:24
Обломок российской ракеты упал в Десенку в Киеве, водолазы проводят работы
иллюстративное фото: отель "Украина" в Киеве после обстрела 31 декабря, фото из Telegram Кирилла Тимошенко

В результате российской атаки на Киев обломки сбитой ракеты упали в реку Десенка в Днепровском районе, спасатели работают над их идентификацией.

Источник: Киевская городская военная администрация, мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Дословно КГВА: "Столица продолжает ликвидировать последствия вражеских ударов.

Реклама:

Водолазная группа ГСЧС работает над идентификацией обломков сбитой ракеты, упавшей в р. Десенка в Днепровском район. На месте находятся сотрудники речной полиции".

Детали: В свою очередь, Виталий Кличко сообщил, что продолжаются первоочередные ремонтные работы в одном из поврежденных обстрелами 31 декабря домов в Соломенском районе столицы.

"Коммунальные службы продолжают усиленно работать, чтобы оперативно ликвидировать последствия российской атаки. Сейчас задействовано 14 единиц техники и почти 90 коммунальщиков города", - отметил он.

ВИДЕО ДНЯ

Мэр попросил жителей пострадавшего дома для получения информации и помощи обращаться по телефонам 0675211939 и 0442909050.

Предыстория:

  • 31 декабря россияне совершили очередной массированный ракетный обстрел Украины.
  • В Киеве один человек погиб, 22 пострадали. В Голосеевском районе повреждены хозяйственная постройка и автомобиль, в Соломенском - частный жилой дом, отель "АДЛЕР", в Печерском пострадал отель "Алфавито", разрушены пять этажей, а в Днепровском районе на улице обнаружили обломки ракеты.
  • Кроме того, ночью 1 января во время вражеской атаки силы противовоздушной обороны сбили над Киевом 32 воздушные цели. В Днепровском районе зафиксированы обломки ракеты на проезжей части.

Темы: Киевракетный ударвойнаВиталий Кличко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Киев
СМИ показали бывшую резиденцию Онуфрия в Лавре
Сообщение о заминировании всех школ Киева не подтвердилось
За четыре дня в столице зафиксировали 11 температурных рекордов
Последние новости
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
Все новости...
Реклама: