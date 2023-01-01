Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Обломок российской ракеты упал в Десенку в Киеве, водолазы проводят работы

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 января 2023, 16:24
иллюстративное фото: отель "Украина" в Киеве после обстрела 31 декабря, фото из Telegram Кирилла Тимошенко

В результате российской атаки на Киев обломки сбитой ракеты упали в реку Десенка в Днепровском районе, спасатели работают над их идентификацией.

Источник: Киевская городская военная администрация, мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Дословно КГВА: "Столица продолжает ликвидировать последствия вражеских ударов.

Водолазная группа ГСЧС работает над идентификацией обломков сбитой ракеты, упавшей в р. Десенка в Днепровском район. На месте находятся сотрудники речной полиции".

Детали: В свою очередь, Виталий Кличко сообщил, что продолжаются первоочередные ремонтные работы в одном из поврежденных обстрелами 31 декабря домов в Соломенском районе столицы.

"Коммунальные службы продолжают усиленно работать, чтобы оперативно ликвидировать последствия российской атаки. Сейчас задействовано 14 единиц техники и почти 90 коммунальщиков города", - отметил он.

Мэр попросил жителей пострадавшего дома для получения информации и помощи обращаться по телефонам 0675211939 и 0442909050.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 31 декабря россияне совершили очередной массированный ракетный обстрел Украины.
  • В Киеве один человек погиб, 22 пострадали. В Голосеевском районе повреждены хозяйственная постройка и автомобиль, в Соломенском - частный жилой дом, отель "АДЛЕР", в Печерском пострадал отель "Алфавито", разрушены пять этажей, а в Днепровском районе на улице обнаружили обломки ракеты.
  • Кроме того, ночью 1 января во время вражеской атаки силы противовоздушной обороны сбили над Киевом 32 воздушные цели. В Днепровском районе зафиксированы обломки ракеты на проезжей части.

Темы: Киевракетный ударвойнаВиталий Кличко
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, видеоНа Львовщине задержан российский агент – СБУ

Ситуация в энергосистеме контролируемая несмотря на атаку РФ ночью - Укрэнерго

опросПостоянные атаки и энерготеррор РФ не поколебали украинцев: большинство – против уступок

Ракетный удар по Киеву 31 декабря: в реанимации скончался один из пострадавших

Ночью над Украиной сбито 39-40 ударных дронов и одну ракету Х-59

В результате ночного обстрела в Киеве повреждены объекты энергетики – начались отключения

Все новости...
Киев
В результате ночного обстрела в Киеве повреждены объекты энергетики – Кличко
ПВО сбила над Киевом 20 воздушных целей – КМВА
В Киеве и области работает ПВО, в столице прогремели взрывы
Последние новости
14:29
Если Путин сохранит лицо, это будет последний гвоздь в гроб послевоенного порядка - посол
14:23
Япония предложит семьям, которые выезжают из Токио, почти $8 тысяч на ребенка – СМИ
14:16
Президент Еврокомиссии провела первый в новом году разговор с Зеленским
14:15
В оккупированном Бердянске заявляют, что сбили самодельный беспилотник
14:14
ЕС с февраля предоставил 485 млн евро для поддержки гражданских украинцев
14:04
Учения российских и беларусских войск в очередной раз продолжили
13:52
Посол ЕС: Объемы экспорта из Украины в Евросоюз за 2022 год выросли, несмотря на войну
13:51
Требуются средства на восстановление: КНУ Шевченко просит о помощи после обстрела 31 декабря
13:46
Во Львове "заминировали" здание горсовета
13:45
Хит исполнителя The Weeknd стал самой популярной песней у Spotify
Все новости...