Обломок российской ракеты упал в Десенку в Киеве, водолазы проводят работы

иллюстративное фото: отель "Украина" в Киеве после обстрела 31 декабря, фото из Telegram Кирилла Тимошенко

В результате российской атаки на Киев обломки сбитой ракеты упали в реку Десенка в Днепровском районе, спасатели работают над их идентификацией.

Источник: Киевская городская военная администрация, мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Дословно КГВА: "Столица продолжает ликвидировать последствия вражеских ударов.

Водолазная группа ГСЧС работает над идентификацией обломков сбитой ракеты, упавшей в р. Десенка в Днепровском район. На месте находятся сотрудники речной полиции".

Детали: В свою очередь, Виталий Кличко сообщил, что продолжаются первоочередные ремонтные работы в одном из поврежденных обстрелами 31 декабря домов в Соломенском районе столицы.

"Коммунальные службы продолжают усиленно работать, чтобы оперативно ликвидировать последствия российской атаки. Сейчас задействовано 14 единиц техники и почти 90 коммунальщиков города", - отметил он.

Мэр попросил жителей пострадавшего дома для получения информации и помощи обращаться по телефонам 0675211939 и 0442909050.

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