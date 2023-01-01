Обломок российской ракеты упал в Десенку в Киеве, водолазы проводят работы
В результате российской атаки на Киев обломки сбитой ракеты упали в реку Десенка в Днепровском районе, спасатели работают над их идентификацией.
Источник: Киевская городская военная администрация, мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Дословно КГВА: "Столица продолжает ликвидировать последствия вражеских ударов.
Водолазная группа ГСЧС работает над идентификацией обломков сбитой ракеты, упавшей в р. Десенка в Днепровском район. На месте находятся сотрудники речной полиции".
Детали: В свою очередь, Виталий Кличко сообщил, что продолжаются первоочередные ремонтные работы в одном из поврежденных обстрелами 31 декабря домов в Соломенском районе столицы.
"Коммунальные службы продолжают усиленно работать, чтобы оперативно ликвидировать последствия российской атаки. Сейчас задействовано 14 единиц техники и почти 90 коммунальщиков города", - отметил он.
Мэр попросил жителей пострадавшего дома для получения информации и помощи обращаться по телефонам 0675211939 и 0442909050.
Предыстория:
- 31 декабря россияне совершили очередной массированный ракетный обстрел Украины.
- В Киеве один человек погиб, 22 пострадали. В Голосеевском районе повреждены хозяйственная постройка и автомобиль, в Соломенском - частный жилой дом, отель "АДЛЕР", в Печерском пострадал отель "Алфавито", разрушены пять этажей, а в Днепровском районе на улице обнаружили обломки ракеты.
- Кроме того, ночью 1 января во время вражеской атаки силы противовоздушной обороны сбили над Киевом 32 воздушные цели. В Днепровском районе зафиксированы обломки ракеты на проезжей части.