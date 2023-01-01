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31 декабря россияне впервые запускали ракеты с Каспийского моря – ОК "Юг"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 января 2023, 17:41
НАТАЛЬЯ ГУМЕНЮК. ФОТО ИЗ ЕЕ FACEBOOK

Во время ракетной атаки 31 декабря россияне впервые применили ракетоносители с Каспийского моря.

Источник: руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона

Прямая речь: "Характерным для вчерашнего ракетного обстрела было то, что применялись ракетоносители с Каспия. Это впервые за период полномасштабного вторжения было зафиксировано.

Наверное, на черноморское побережье им (россиянам – ред.) уже сложнее доставлять запасы. Это говорит о том, что удержание под огневым контролем логистики на левобережье, в том числе, нам удается достаточно удачно".

Детали: Гуменюк сообщила, что в Черном море сейчас корабельная группировка противника уменьшилась до 5 единиц, и ракетоносители находятся в пунктах базирования.

В то же время она не исключила, что россияне будут продолжать применение дронов с южного направления, отметив, что между атаками дронов-камикадзе россиянам нужен не такой большой промежуток времени, как между ракетными атаками.

"Время от одной атаки до другой они используют для сбора данных для подбора координат, ориентирования своего убийственного направления. Сейчас обостряется необходимость замалчивания результатов ракетных ударов, потому что для них очень затруднен сбор информации по разведданным", - подчеркнула Гуменюк.

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Поэтому она призвала не сообщать детали о последствиях ударов врага по объектам критической инфраструктуры.

Предыстория:

  • 31 декабря россияне совершили очередной массированный ракетный обстрел Украины.
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что противник осуществил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования. ПВО уничтожила 12 из этих ракет.
  • В Киеве один человек погиб, 22 пострадали. В Голосеевском районе повреждены хозяйственная постройка и автомобиль, в Соломенском - частный жилой дом, отель "АДЛЕР", в Печерском пострадал отель "Алфавито", разрушены пять этажей, а в Днепровском районе на улице обнаружили обломки ракеты.
  • Также пострадали люди в Хмельницком, Николаеве и Запорожье. Кроме того, была повреждена одна из ТЭС компании ДТЭК. 

Темы: Каспийское моревойнаракетный ударРосcия
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