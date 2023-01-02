Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Днепре – взрывы, на Полтавщине работает ПВО

"Украинская правда"Понедельник, 2 января 2023, 01:03
ПВО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ГЕНШТАБА ЗСУ

В Днепре прогремели взрывы, на Полтавщине работает противовоздушная оборона.

Источники: глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин в Telegram, "Суспільне" в Telegram, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram

Детали: Продолжается воздушная атака на Украину.

По информации "Суспільного", звуки взрывов были слышны в Днепре.

Вечером 1 января об угрозе атаки "Шахедов" на Днепропетровскую область сообщил Николай Лукашук.

А тем временем в Полтавской области работает ПВО, сообщили в военной областной администрации.

Напомним: В Киеве и области работает ПВО, в столице прогремели взрывы.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: взрывПВОДнепрПолтавская область
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский: Россия планирует длительную атаку "Шахедами"

Новый глава МИД Израиля запланировал разговор с Лавровым и хочет меньше публично говорить о войне

Залужный подвел итоги 2022 года: Освобождено 40% оккупированных с февраля территорий

видео Пропагандист Соловьев призывает россиян не бояться смерти: Жизнь сильно переоценена

обновлено, фотоМужчина напал на священника УПЦ МП в Виннице: полиция остановила неадеквата выстрелом

Если Путин сохранит лицо, это будет последний гвоздь в гроб послевоенного порядка - посол

Все новости...
взрыв
В Крыму сообщают о взрывах
Россияне снова ударили по Харькову и области: есть погибший и раненые
В районе аэродрома в российском Энгельсе слышали взрывы – росСМИ
Последние новости
22:42
фотоНемецкий журналист BILD получил ранение в Украине
22:07
дополнено от 21:07В Севастополе слышали взрывы, оккупанты говорят: сбили 2 беспилотника
21:51
В Германии отремонтировали почти все БМП Puma, которые сломались во время учений
21:42
Зеленский: Россия планирует длительную атаку "Шахедами"
21:34
Британское правительство не успевает отменить законодательство ЕС до конца 2023 года, как обещало – СМИ
21:27
Премьер Польши обещает поговорить с украинским коллегой о "героизации Бандеры"
21:18
Новый глава МИД Израиля запланировал разговор с Лавровым и хочет меньше публично говорить о войне
20:53
Высший военный орган НАТО обсудит войну в Украине и обороноспособность Альянса
20:44
Пограничники в двух боях под Бахмутом уничтожили более десятка оккупантов
20:24
Более 80% русскоязычных литовцев негативно относятся к РФ – опрос
Все новости...