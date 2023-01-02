В Днепре – взрывы, на Полтавщине работает ПВО

В Днепре прогремели взрывы, на Полтавщине работает противовоздушная оборона.

Источники: глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин в Telegram, "Суспільне" в Telegram, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram

Детали: Продолжается воздушная атака на Украину.

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По информации "Суспільного", звуки взрывов были слышны в Днепре.

Вечером 1 января об угрозе атаки "Шахедов" на Днепропетровскую область сообщил Николай Лукашук.

А тем временем в Полтавской области работает ПВО, сообщили в военной областной администрации.

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Напомним: В Киеве и области работает ПВО, в столице прогремели взрывы.