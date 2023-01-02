В Днепре – взрывы, на Полтавщине работает ПВО
Понедельник, 2 января 2023, 00:03
В Днепре прогремели взрывы, на Полтавщине работает противовоздушная оборона.
Источники: глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин в Telegram, "Суспільне" в Telegram, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram
Детали: Продолжается воздушная атака на Украину.
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По информации "Суспільного", звуки взрывов были слышны в Днепре.
Вечером 1 января об угрозе атаки "Шахедов" на Днепропетровскую область сообщил Николай Лукашук.
А тем временем в Полтавской области работает ПВО, сообщили в военной областной администрации.
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Напомним: В Киеве и области работает ПВО, в столице прогремели взрывы.