Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Днепре – взрывы, на Полтавщине работает ПВО

"Украинская правда"Понедельник, 2 января 2023, 00:03
В Днепре – взрывы, на Полтавщине работает ПВО
ПВО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ГЕНШТАБА ЗСУ

В Днепре прогремели взрывы, на Полтавщине работает противовоздушная оборона.

Источники: глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин в Telegram, "Суспільне" в Telegram, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram

Детали: Продолжается воздушная атака на Украину.

Реклама:

По информации "Суспільного", звуки взрывов были слышны в Днепре.

Вечером 1 января об угрозе атаки "Шахедов" на Днепропетровскую область сообщил Николай Лукашук.

А тем временем в Полтавской области работает ПВО, сообщили в военной областной администрации.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: В Киеве и области работает ПВО, в столице прогремели взрывы.

Темы: взрывПВОДнепрПолтавская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
взрыв
На Черниговщине на мине подорвался автомобиль патрульного: он и женщина погибли, 2 детей в больнице
В штабе ОМОНа в оккупированном Энергодаре прогремел взрыв: залетел украинский дрон
Россияне атаковали Сумскую область НАР, сбрасывали мины
Последние новости
04:50
Во Львове прогремел взрыв
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: