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Британская разведка рассказала о боях за ключевую трассу к северу от Кременной

"Европейская правда"Понедельник, 2 января 2023, 08:31

По мнению британской разведки, если бы ВСУ смогли взять под полный контроль трассу Р66, это еще больше подорвало бы российскую оборону Кременной.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Сообщается, что в течение последних пяти дней российские и украинские войска вели бои за контроль над автодорогой Р66 к северу от удерживаемого Россией города Кременная Луганской области.

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Британская разведка отмечает, что трасса Р66 является ключевым маршрутом снабжения для северного участка российского фронта на Донбассе из Белгородской области России.

"Ее использование было прервано украинской артиллерией с октября, но если бы Украина смогла обезопасить этот маршрут, это, скорее всего, еще больше подорвало бы российскую оборону Кременной", - говорится в обзоре.

Как сообщалось, по мнению британской разведки, Россия, вероятно, сделает приоритетом удержание линии фронта возле Кременной, учитывая значение района для логистической поддержки ее войск на Донбассе.

Темы: войнаЛуганская областьразведка
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