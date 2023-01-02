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Британская разведка рассказала о боях за ключевую трассу к северу от Кременной

"Европейская правда"Понедельник, 2 января 2023, 09:31

По мнению британской разведки, если бы ВСУ смогли взять под полный контроль трассу Р66, это еще больше подорвало бы российскую оборону Кременной.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Сообщается, что в течение последних пяти дней российские и украинские войска вели бои за контроль над автодорогой Р66 к северу от удерживаемого Россией города Кременная Луганской области.

Британская разведка отмечает, что трасса Р66 является ключевым маршрутом снабжения для северного участка российского фронта на Донбассе из Белгородской области России.

"Ее использование было прервано украинской артиллерией с октября, но если бы Украина смогла обезопасить этот маршрут, это, скорее всего, еще больше подорвало бы российскую оборону Кременной", - говорится в обзоре.

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Как сообщалось, по мнению британской разведки, Россия, вероятно, сделает приоритетом удержание линии фронта возле Кременной, учитывая значение района для логистической поддержки ее войск на Донбассе.

Темы: войнаЛуганская областьразведка
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