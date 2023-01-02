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Россияне продолжают обстреливать приграничье Харьковщины и Сумщины

Елена РощинаПонедельник, 2 января 2023, 10:01

За прошедшие сутки российские военные обстреляли некоторые населенные пункты Харьковской области и две общины Сумской области. 

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

Детали: В течение суток российские оккупанты вели огонь по приграничным районам Харьковской области и населенным пунктам, приближенных к линии соприкосновения в Купянском и Чугуевском районах.  

Кроме того под вражеским огнем были: Купянск, Волчанск, Огурцово, Новомлинск, Андреевка, Кучеровка, Лиман Первый, Ольшана, Орлянское, Кисловка, Котляровка и другие населенные пункты. 

В Купянске вражескими обстрелами повреждено 5 частных домов, подверглась разрушениям инфраструктура. 77-летняя женщина получила ранения в результате ударов. Пострадавшей оказали помощь на месте.  

В Сумской области после 22:00 в воскресенье 1 января россияне из артиллерии обстреляли Миропольскую общину, 8 прилетов, а около 23 часов из минометов били по Краснопольской общине, было 5 прилетов. В обоих случаях без пострадавших и разрушений.

Темы: войнаХарьковская областьСумская область
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