Россияне продолжают обстреливать приграничье Харьковщины и Сумщины

За прошедшие сутки российские военные обстреляли некоторые населенные пункты Харьковской области и две общины Сумской области.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

Детали: В течение суток российские оккупанты вели огонь по приграничным районам Харьковской области и населенным пунктам, приближенных к линии соприкосновения в Купянском и Чугуевском районах.

Кроме того под вражеским огнем были: Купянск, Волчанск, Огурцово, Новомлинск, Андреевка, Кучеровка, Лиман Первый, Ольшана, Орлянское, Кисловка, Котляровка и другие населенные пункты.

В Купянске вражескими обстрелами повреждено 5 частных домов, подверглась разрушениям инфраструктура. 77-летняя женщина получила ранения в результате ударов. Пострадавшей оказали помощь на месте.

В Сумской области после 22:00 в воскресенье 1 января россияне из артиллерии обстреляли Миропольскую общину, 8 прилетов, а около 23 часов из минометов били по Краснопольской общине, было 5 прилетов. В обоих случаях без пострадавших и разрушений.