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Херсонщина: россияне утром обстреляли рынок в Бериславе, 5 раненых

Елена РощинаПонедельник, 2 января 2023, 10:44

Утром 2 января российские захватчики обстреляли из танка рынок в Бериславе Херсонской области, 5 человек получили ранения.

Источник: глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич

Прямая речь Янушевича: "Армия РФ нанесла очередной террористический удар по Херсонщине. Сегодня утром россияне атаковали центр Берислава – обстреляли городской рынок. Предположительно, огонь велся из танка со стороны временно оккупированной Каховки. 

На эту минуту известно о 5 раненых. Три человека находятся в тяжелом состоянии. Их будут эвакуировать в Херсон, где врачи окажут пострадавшим необходимую медпомощь".

Этому предшествовало: За минувшие сутки, 1 января, российские оккупанты 71 раз обстреляли территорию Херсонщины – погиб 1 человек, 4 жителя Херсонщины получили ранения различной степени тяжести.

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Темы: Херсонская областьвойнаобстрел
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