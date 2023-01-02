На Полтавщине также сбили "Шахед" ночью – отчет ОВА

В Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях в ночь на 2 января уничтожили вражеские дроны-камикадзе, вблизи Днепра также сбили ракету, Черновицкая, Харьковская и Сумская области подверглись обстрелам, на линии фронта особенно "горячо".

Источник: данные глав областных военных администраций по состоянию на 2 января

Детали: В Киевской области в результате очередной массированной атаки дронами ночью были повреждены частные дома в нескольких районах. Сообщений о пострадавших и жертвах не поступало. Информация о последствиях уточняется.

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В столице в результате ночной атаки и повреждения объектов критической инфраструктуры – аварийные отключения электроэнергии. Подробная информация о последствиях уточняется.

Полтавская область: во время воздушной тревоги этой ночью в Кременчугском районе силами ПВО ВСУ был сбит один БПЛА типа "Шахед".

Черниговская область: за минувшие сутки – минометный обстрел, Новгород-Северский район. Без потерь и разрушений. Ночью – без обстрелов.

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Сумская область: 1 января вечером россияне из артиллерии обстреляли Миропольскую и Краснопольскую общины, а в целом за прошедшие сутки под вражеским огнем были 5 общин: Эсманская, Глуховская, Шалыгинская, Краснопольская и Белопольская. В результате обстрела Белопольской общины поврежден памятник архитектуры – деревянная церковь Святой Варвары. а также пострадали памятник, дом культуры и здание старостата.

Харьковская область: на Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Огурцово, Волчанск и Новомлинск.

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Андреевка, Купянск, Кучеровка, Лиман Первый, Ольшана, Орлянское, Кисловка и Котляровка.

В Купянске из-за обстрелов оккупантов повреждены 5 частных домов. Ранения получила 78-летняя женщина. Помощь оказали на месте.

Подробная информация о последствиях атак за прошедшие сутки уточняется.

Запорожская область: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Орехов, Гуляйполе, Ольговское, Темировка, Новоданиловка, Железнодорожное, Новоандреевка, Дорожнянка, Белогорье, Чаривне, Полтавка, Малая Токмачка, Гуляйпольское, Малые Щербаки, Плавни, Каменское, Степное.

Есть разрушения домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов РФ. Последствия уточняются.

Днепропетровская область: ночью область атаковали российские ракеты, дроны-камикадзе и тяжелая артиллерия. Украинская ПВО сбила все четыре воздушные цели противника: ракету и три "Шахеда". В Каменском районе обломки уничтоженного дрона упали на частное предприятие. Произошел пожар. Без жертв.

Никопольский район россияне атаковали четыре раза. Обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь и Марганец. Без жертв.

Последствия атаки выясняются.

Луганская область: за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах Стельмаховки и Белогоровки.

Захватчики несут большие потери от украинской артиллерии и пехоты и отступают.

На Купянском направлении враг обстрелял районы Новоселовского, Стельмаховки и Мясожаровки.

На Лиманском направлении огонь россиян зафиксирован неподалеку Новоегоровки, Площанки, Невского, Червонопоповки и Дибровы.

Ежедневно россияне несут значительные потери на фронте.

Также на Луганщине в очередной раз усилены фильтрационные мероприятия: россияне ищут корректировщиков.

Ситуация в области остается сложной.

Донецкая область: в течение ночи – обстрелы позиций и окраин Торецкой общины из тяжелого вооружения и стрелкового оружия.

Кроме того, под обстрелы в течение суток попал и Торецк, там за сутки повреждены 22 дома, насосная станция и ЛЭП на окраине города.

1 января днем – обстрелы с. Иванополье Константиновской общины, повреждены жилые дома и частный транспорт.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Раздоловка, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Озеряновка, Опытное и Красногоровка.

На Лиманском направлении вражеский огонь зафиксирован неподалеку Тернов и Дибровы.

На Бахмутском направлении в течение суток обстреляно более 15 населенных пунктов: Берестовое, Белогоровка, Бахмут, Клищеевка, Курдюмовка, Ступочки, Белая Гора, Константиновка и Дилиевка. Также враг нанес авиаудар возле Белогоровки.

На Авдеевском направлении под огневое воздействие попали Водяное, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении огневому поражению подверглись Нескучное, Времовка, Великая Новоселка и Угледар.

Николаевская область: ночью российские оккупационные войска снова атаковали юг страны ударными дронами-камикадзе "Шахед".На Николаевщине уничтожено 7 вражеских дронов. Информация о последствиях уточняется.

Херсонская область: российские войска наносят удары по общинам Бериславского и Херсонского районов.

По информации ГШ ВСУ, от огня противника пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Республиканец, Берислав, Тягинка, Новотягинка, Львовское, Ивановка, Понятовка, Дарьевка, Ингулец, Садовое, Инженерное, Антоновка, Станислав и Херсон.

Оккупационные войска обстреливают из минометов Олешки, Голую Пристань, Плавни, а также дачные поселения между указанными населенными пунктами.

Оккупанты не прекращают бить по Херсону.

В результате очередного российского обстрела один человек погиб, один – ранен.

Всего в области за прошедшие сутки из-за вражеских обстрелов 4 человека получили ранения, один человек погиб.

Напомним: По данным Командования Воздушных сил ВСУ, в ночь на 2 января были уничтожены все 39 ударных БпЛА, выпущенных Россией по Украине. Однако местные власти сообщили о повреждении объектов энергетики в Киеве и Киевской области.