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У Шольца повторили: Германия не будет самостоятельной в деле отправки танков Украине

"Европейская правда"Понедельник, 2 января 2023, 12:36
ТАНК LEOPARD 2, WIKIPEDIA

Эксперт по вопросам внешней политики правящей Социал-демократической партии Германии Михаэль Мюллер подтвердил отказ федерального правительства от поставок танков Leopard 2 в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

"Это, безусловно, останется в рамках нашей внешнеполитической линии, чтобы не было никаких непродуманных единоличных усилий", - сказал Мюллер.

Такое вооружение может поставляться только "в координации с нашими партнерами по НАТО", отметил он.

По его словам, такие страны, как США и Франция, "имеющие системы, сравнимые с этим танком Leopard, просто не поставляют их".

Германия хочет "определенно и в дальнейшем избегать того, чтобы НАТО становилось непосредственной стороной в войне", подчеркнул Мюллер.

Однако несомненно то, что Германия будет поддерживать Украину "самым современным вооружением" "до тех пор, пока это будет необходимо", добавил он.

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Украина уже давно просит у союзников боевые танки и бронетранспортеры западного образца. Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) не хочет поставлять такие танки, пока их не предоставят другие партнеры по альянсу. Политик СДПГ неоднократно подчеркивал, что Германия не будет действовать в этом вопросе самостоятельно

Ранее сообщалось, что значительная часть граждан Германии против поставки Украине основных боевых танков Leopard 2.

Темы: Германияоружиевойна
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