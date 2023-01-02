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Бывший генерал НАТО ожидает перемирия в 2023 году

"Европейская правда"Понедельник, 2 января 2023, 13:07
Ганс-Лотар Домрезе. иллюстративное фото из Википедии

Бывший генерал Бундесвера и НАТО Ганс-Лотар Домрезе ожидает прекращения огня в агрессивной войне России против Украины в конце этого года.

Об этом он сказал в интервью газетам медиагруппы Funke, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zeit.

"Я ожидаю перемирия в начале лета, когда об этом скажут обе стороны: "Теперь это больше не имеет смысла". Прекращение огня наступит где-то в 2023 году", - заявил Домрезе.

Скорее всего, между февралем и маем возникнет ситуация, "в которой обе стороны поймут, что они никуда не двигаются", считает бывший генерал. "Это будет момент для переговоров о прекращении огня" - сказал он.

Но это не означает мир на длительное время. "Перемирие означает: Мы прекращаем стрелять. Переговоры, вероятно, займут много времени, вам нужен посредник: возможно, Генеральный секретарь ООН Гутерриш, президент Турции Эрдоган или премьер-министр Индии Моди - хотя никто на самом деле не навязывает себя", - отметил Домрезе.

По его мнению, достижение решения возможно лишь при условии, что оно будет приемлемым для обеих сторон, "даже если Путин на самом деле хотел бы иметь всю Украину, а Зеленский хотел бы снова освободить всю Украину". Как возможное решение экс-генерал назвал "отказ Зеленского от требования немедленной реинтеграции таких территорий, как Крым, в Украину - можно было бы договориться о переходном периоде".

Напомним, министр обороны Австрии Клаудия Таннер считает, что сил Украины недостаточно для того, чтобы в обозримом будущем одержать победу в войне вооруженным путем, то есть вернуть все оккупированные территории, включая Крым.

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Темы: НАТОвойна
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