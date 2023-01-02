В России заявили, что сбили украинский беспилотник возле Воронеж

В Российской Федерации утверждают, что 2 января вблизи Воронежа сбили беспилотник, запущенный из Украины.

Источник: ТАСС и российские губернаторы

Детали: Как утверждают в пресс-службе правительства Воронежской области, средства противовоздушной обороны сбили на подлете к Воронежу беспилотник, запущенный со стороны Украины, но жертв и разрушений нет, а ситуация – под контролем властей.

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Ранее губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил, что украинский беспилотник рано утром 2 января повредил объект энергоснабжения в Климовском районе области.

А губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков написал, что "под обстрел ВСУ" попало село Муром в Шебекинском городском округе, пострадавших нет, но в двух домовладениях осколками снаряда выбиты окна и повреждена крыша, а также пострадал один автомобиль.

Ни один из этих чиновников не комментировал ночные атаки дронами, которые Россия осуществила на Украину в ночь на 1 января и в ночь на 2 января 2023 года, как и захватническую войну РФ в целом.