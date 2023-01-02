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Самолет из Лондона в Вильнюс вынужденно садился в Польше из-за агрессивного пассажира

"Европейская правда"Понедельник, 2 января 2023, 14:50

Рейс из Лондона в Вильнюс в первый день нового года вынужден был приземлиться в Познани, чтобы снять с борта агрессивного пассажира в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает RMF24, цитируя пресс-секретаря местного отдела пограничников, пишет "Европейская правда".

Около 23 часов 1 января пограничники пункта Познань-Лавица получили сообщение, что на борту рейса из Лондона в Вильнюс есть лицо, поведение которого требует немедленного вмешательства полиции. Главный пилот решил, что вынужденную остановку удобнее всего осуществить в Познани. Какая авиакомпания осуществляла рейс, не уточняется.

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Пограничникам экипаж сообщил, что 50-летний пассажир-литовец вел себя неприемлемо, продолжал распивать собственный алкоголь, оскорблял и толкал других пассажиров и угрожал бортпроводникам, пытавшимся его успокоить.

После приземления пограничники поднялись на борт и вывели пассажира из самолета. Первые анализы показали 1,5 промилле алкоголя. Мужчине пришлось остаться на территории Польши, после возвращения в адекватное состояние с ним проведут соответствующие процедуры.

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