Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Среди погибших в Макеевке были мобилизованные из Самарской области – российский губернатор

Ирина БалачукПонедельник, 2 января 2023, 18:15
Обвалившееся помещение ПТУ в Макеевке. Фото "РИА Новости"

Среди российских военных, уничтоженных во временно оккупированной Макеевке, были мобилизованные из Самарской области РФ.

Источник: российское издание "Медуза", региональные российские СМИ со ссылкой на губернатора Самарской области Дмитрия Азарова

Прямая речь Азарова: "Под ударом вражеских сил оказались в том числе и наши земляки. Есть раненые, увы, есть погибшие. В данный момент сведения уточняются".

Детали: Семьям военнослужащих для уточнения информации он посоветовал обращаться в военкоматы и на горячую линию Минобороны РФ.

В группе самарских мобилизованных сообщили, что в результате удара по Макеевке все "ротное имущество уничтожено, осталось под завалами".

Жена одного из самарских мобилизованных рассказала журналистам, что в результате обстрела базы было "много погибших", много солдат "разорвало на части".

Она добавила, что выжившие военные остались "практически голые", поскольку большая часть одежды и продуктов осталась в разрушенном здании ПТУ.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ



 

Темы: Донецкая областьРосcиявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Растрата почти 500 млн АРМА: организатор преступной группы объявлен в розыск

Россия готовит новые наступательные действия: могут пойти с севера или востока – ГУР

Благодаря теплой погоде вся Украина до обеда со светом – Укрэнерго

Трагически погиб известный гонщик Кен Блок

ЕС недоволен решением Украины наказывать фармкомпании, работающие в РФ – Politico

За обстрелы гражданских объектов СБУ объявила подозрения двум командующим РФ

Все новости...
Донецкая область
Россияне обстреляли Донецкую область, есть раненые
Минобороны России подтвердило уничтожение оккупантов в Макеевке, но занижает потери
1 января в Херсонской, Днепропетровской и Донецкой областях было "горячим"
Последние новости
16:17
Кабмин отменил аукционы на Prozorro до конца войны из-за отключения света
16:13
Макрон: Украина как никогда нуждается в нашей поддержке
15:57
Антимонопольщики открыли дело против Philip Morris из-за рекламы IQOS
15:43
Германия готова арестовать российские активы для помощи в восстановлении Украины – СМИ
15:35
Воздушные силы объяснили, почему "Шахеды" не сбивают во время движения вдоль Днепра
15:28
Россияне взорвали электростанцию во время отступления из Берислава – Резников
15:15
В Киеве второй день подряд фиксируют температурные рекорды
15:14
Россияне ударили по Краматорску: есть раненый
15:09
Киев возвращается к графикам отключения света
15:05
"Прикрываться нейтральностью аморально": Кулеба пригласил главу МОК в Дружковку
Все новости...