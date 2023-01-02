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Среди погибших в Макеевке были мобилизованные из Самарской области – российский губернатор

Ирина БалачукПонедельник, 2 января 2023, 17:15
Среди погибших в Макеевке были мобилизованные из Самарской области – российский губернатор
Обвалившееся помещение ПТУ в Макеевке. Фото "РИА Новости"

Среди российских военных, уничтоженных во временно оккупированной Макеевке, были мобилизованные из Самарской области РФ.

Источник: российское издание "Медуза", региональные российские СМИ со ссылкой на губернатора Самарской области Дмитрия Азарова

Прямая речь Азарова: "Под ударом вражеских сил оказались в том числе и наши земляки. Есть раненые, увы, есть погибшие. В данный момент сведения уточняются".

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Детали: Семьям военнослужащих для уточнения информации он посоветовал обращаться в военкоматы и на горячую линию Минобороны РФ.

В группе самарских мобилизованных сообщили, что в результате удара по Макеевке все "ротное имущество уничтожено, осталось под завалами".

Жена одного из самарских мобилизованных рассказала журналистам, что в результате обстрела базы было "много погибших", много солдат "разорвало на части".

Она добавила, что выжившие военные остались "практически голые", поскольку большая часть одежды и продуктов осталась в разрушенном здании ПТУ.

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Темы: Донецкая областьРосcиявойна
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