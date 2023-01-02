Среди погибших в Макеевке были мобилизованные из Самарской области – российский губернатор
Среди российских военных, уничтоженных во временно оккупированной Макеевке, были мобилизованные из Самарской области РФ.
Источник: российское издание "Медуза", региональные российские СМИ со ссылкой на губернатора Самарской области Дмитрия Азарова
Прямая речь Азарова: "Под ударом вражеских сил оказались в том числе и наши земляки. Есть раненые, увы, есть погибшие. В данный момент сведения уточняются".
Детали: Семьям военнослужащих для уточнения информации он посоветовал обращаться в военкоматы и на горячую линию Минобороны РФ.
В группе самарских мобилизованных сообщили, что в результате удара по Макеевке все "ротное имущество уничтожено, осталось под завалами".
Жена одного из самарских мобилизованных рассказала журналистам, что в результате обстрела базы было "много погибших", много солдат "разорвало на части".
Она добавила, что выжившие военные остались "практически голые", поскольку большая часть одежды и продуктов осталась в разрушенном здании ПТУ.
Предыстория:
- Ранее СтратКом сообщил, что в новогоднюю ночь благодаря точному удару ВСУ в Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 захватчиков получили ранения различной степени тяжести.
- Отмечалось, что российские солдаты дислоцировались в здании местного профессионально-технического училища №19.
- Российский террорист, бывший так называемый "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) подтвердил массовое уничтожение российских военнослужащих в оккупированной Макеевке. Он также заявил, что подобное может повториться.
- Министерство обороны РФ подтвердило, что ВСУ уничтожили группировку российских военнослужащих во временно оккупированной Макеевке Донецкой области, но заявляет, что потери значительно меньше, чем озвученные СтратКомом.
- Российский пропагандист Владимир Соловьев призвал россиян не бояться умирать, мол, "жизнь сильно переоценена", а смерть все равно неизбежна.