Сумщина: враг нанес 70 ударов, повреждена школа
Вторник, 3 января 2023, 00:20
2 января российские оккупанты нанесли 70 ударов по Сумской области, в Белопольской громаде в результате обстрела повреждено здание школы.
Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram
Детали: Краснопольскую громаду враг обстрелял 4 раза из минометов и артиллерии, всего было 42 "прилета".
По Шалыгинской громаде россияне били из минометов, зафиксировано 3 "прилета".
Великописаревскую громаду противник обстрелял из вертолета Ми-24, на территории громады взорвались 5 ракет типа НУРС.
По Белопольской громаде россияне вели огонь из минометов 120 мм калибра, было 20 "прилетов". На территории громады в результате обстрела повреждены школа, линия электропередач и уничтожен автомобиль УАЗ.