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Сумщина: враг нанес 70 ударов, повреждена школа

"Украинская правда"Понедельник, 2 января 2023, 23:20
Сумщина: враг нанес 70 ударов, повреждена школа
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY

2 января российские оккупанты нанесли 70 ударов по Сумской области, в Белопольской громаде в результате обстрела повреждено здание школы.

Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: Краснопольскую громаду враг обстрелял 4 раза из минометов и артиллерии, всего было 42 "прилета".

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По Шалыгинской громаде россияне били из минометов, зафиксировано 3 "прилета".

Великописаревскую громаду противник обстрелял из вертолета Ми-24, на территории громады взорвались 5 ракет типа НУРС.

По Белопольской громаде россияне вели огонь из минометов 120 мм калибра, было 20 "прилетов". На территории громады в результате обстрела повреждены школа, линия электропередач и уничтожен автомобиль УАЗ.

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Темы: Сумская областьобстрел
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