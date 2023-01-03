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ВСУ сообщили об уничтожении вражеского склада боеприпасов в Сватово

"Украинская правда"Вторник, 3 января 2023, 03:15
Место уничтожения склада оккупантов, фото: СтратКом ВСУ

Вооруженные силы Украины уничтожили склад боеприпасов россиян в оккупированном Сватово Луганской области.

Источник: Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram

Детали: В СтратКоме сообщили, что ВСУ почти две недели фиксировали, как оккупанты "УРАЛами" завозили на склад боекомплекты. И только после этого нанесли удар по складу.

Напомним: Ранее СтратКом сообщал, что в новогоднюю ночь Силы обороны Украины уничтожили в Макеевке 400 оккупантов.

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Темы: Луганская областьоккупация
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