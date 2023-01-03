ВСУ сообщили об уничтожении вражеского склада боеприпасов в Сватово
Вторник, 3 января 2023, 02:15
Вооруженные силы Украины уничтожили склад боеприпасов россиян в оккупированном Сватово Луганской области.
Источник: Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram
Детали: В СтратКоме сообщили, что ВСУ почти две недели фиксировали, как оккупанты "УРАЛами" завозили на склад боекомплекты. И только после этого нанесли удар по складу.
Реклама:
Напомним: Ранее СтратКом сообщал, что в новогоднюю ночь Силы обороны Украины уничтожили в Макеевке 400 оккупантов.