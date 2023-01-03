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На Луганщине оккупанты репрессировали 30 человек, которых заподозрили в сотрудничестве с ВСУ – Сопротивление

"Украинская правда"Вторник, 3 января 2023, 06:35
Российские солдаты, иллюстративное фото ТАСС

Российские захватчики репрессировали 30 жителей села Половинкино Луганской области, которых обвинили в работе на Силы обороны Украины.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Враг заблокировал для "фильтрационных мероприятий" село Половинкино на временно оккупированных территориях Луганской области. Село взяли в окружение и заблокировали въезд и выезд. Причиной стали успешные "прилеты" по позициям врага, в которых оккупанты обвиняют местное население.

Известно, что в результате рейда 30 жителей села были репрессированы и вывезены в Луганск".

Детали: В ЦНС отметили, что к жителям луганского села применили принцип "коллективной ответственности".

Напомним: Оккупанты готовят мобилизацию на захваченных территориях юга Украины.

Темы: Луганская областьоккупация
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