На Луганщине оккупанты репрессировали 30 человек, которых заподозрили в сотрудничестве с ВСУ – Сопротивление
Вторник, 3 января 2023, 05:35
Российские захватчики репрессировали 30 жителей села Половинкино Луганской области, которых обвинили в работе на Силы обороны Украины.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно: "Враг заблокировал для "фильтрационных мероприятий" село Половинкино на временно оккупированных территориях Луганской области. Село взяли в окружение и заблокировали въезд и выезд. Причиной стали успешные "прилеты" по позициям врага, в которых оккупанты обвиняют местное население.
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Известно, что в результате рейда 30 жителей села были репрессированы и вывезены в Луганск".
Детали: В ЦНС отметили, что к жителям луганского села применили принцип "коллективной ответственности".
Напомним: Оккупанты готовят мобилизацию на захваченных территориях юга Украины.
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