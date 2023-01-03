Силы обороны отбили атаки врага возле 13 населенных пунктов и сбили 27 "Шахедов" – сводка

2 января Силы обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах 13 населенных пунктов и уничтожили 27 иранских беспилотников.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Все 6 ракетных, а также 30 авиационных ударов враг нанес по гражданской инфраструктуре. Кроме того, все 27 БпЛА "Шахед-136", которые применил противник, сбиты Силами обороны Украины. Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении. Делает попытки улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях, усиливает группировки на Новопавловском направлении за счет подразделений переброшенных из Херсонского направления.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Белогоровка Луганской области; Раздоловка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клищеевка, Курдюмовка, Авдеевка, Марьинка Донецкой области".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На других направлениях противник ведет оборону ранее занятых рубежей, сосредоточивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, одновременно осуществляет обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов вдоль всей линии соприкосновения.

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На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам подверглись районы населенных пунктов Липовка, Елино Черниговской области; Волфино, Павловка, Покровка, Майское Сумской области; а также Стрелечья, Старица, Огирцево, Волчанск, Охримовка, Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из всего спектра артиллерии районов населенных пунктов Новомлинск, Тавильжанка, Двуречная, Лиман Первый, Ольшана, Купянск, Кучеровка, Орлянка, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Первомайское Харьковской области; Новоселовское, Андреевка и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Макеевка, Площанка, Невское, Червонопоповка, Диброва Луганской области, а также Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Спирное, Берестовое, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Константиновка, Ступочки, Клещеевка, Андреевка, Белая Гора, Курдюмовка, Дилиевка, Майорск, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии различных типов в районах населенных пунктов Веселое, Бердичи, Авдеевка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Угледар, Золотая Нива, Великая Новоселка, Временка Донецкой области.

На Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Новополь Донецкой области; Ольговское, Зеленый Гай, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Гуляйпольское, Чаривне, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области; Мусиевка, Червоногригорьевка Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник не прекращает осуществлять обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсон, Зеленовка, Инженерное, Молодежное, Антоновка и Берислав Херсонской области, есть пострадавшие среди мирного населения.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов.

За прошедшие сутки украинские защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и 3 разведывательных БпЛА типа "Орлан-10".

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки осуществили огневое поражение района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также радиолокационной станции врага.