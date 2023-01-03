Защитники Украины уничтожили 750 захватчиков РФ, подбили средство ПВО и вертолет

За минувшие сутки Российская Федерация потеряла в войне против Украины еще ориентировочно 750 военнослужащих, защитники Украины также уничтожили вражеское средство ПВО, вертолет и 3 беспилотника, 6 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 5 танков и 7 ББМ.

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 3 января

Детали: Общие боевые потери РФ с 24 февраля 2022 года по 3 января 2023 года ориентировочно составили

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личного состава – порядка 108 190 (+750) человек ликвидировано,

танков – 3 036 (+5) ед,

боевых бронированных машин – 6 100 (+7) ед,

артиллерийских систем – 2 033 (+6) ед,

РСЗО – 424 (+1) ед,

средства ПВО – 214 (+1) ед,

самолетов – 283 (+0) ед,

вертолетов – 270 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 839 (+3),

крылатые ракеты – 723 (+0),

корабли / катера – 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 735 (+10) ед,

специальная техника – 181 (+0).

Данные уточняются.