Защитники Украины уничтожили 750 захватчиков РФ, подбили средство ПВО и вертолет
Вторник, 3 января 2023, 08:18
За минувшие сутки Российская Федерация потеряла в войне против Украины еще ориентировочно 750 военнослужащих, защитники Украины также уничтожили вражеское средство ПВО, вертолет и 3 беспилотника, 6 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 5 танков и 7 ББМ.
Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 3 января
Детали: Общие боевые потери РФ с 24 февраля 2022 года по 3 января 2023 года ориентировочно составили
- личного состава – порядка 108 190 (+750) человек ликвидировано,
- танков – 3 036 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 6 100 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 2 033 (+6) ед,
- РСЗО – 424 (+1) ед,
- средства ПВО – 214 (+1) ед,
- самолетов – 283 (+0) ед,
- вертолетов – 270 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 839 (+3),
- крылатые ракеты – 723 (+0),
- корабли / катера – 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 735 (+10) ед,
- специальная техника – 181 (+0).
Данные уточняются.
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