Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Защитники Украины уничтожили 750 захватчиков РФ, подбили средство ПВО и вертолет

Елена РощинаВторник, 3 января 2023, 07:18

За минувшие сутки Российская Федерация потеряла в войне против Украины еще ориентировочно 750 военнослужащих, защитники Украины также уничтожили вражеское средство ПВО, вертолет и 3 беспилотника, 6 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 5 танков и 7 ББМ.

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 3 января

Детали: Общие боевые потери РФ с 24 февраля 2022 года по 3 января 2023 года ориентировочно составили 

Реклама:
  • личного состава – порядка 108 190 (+750) человек ликвидировано,
  • танков – 3 036 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 100 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 2 033 (+6) ед,
  • РСЗО – 424 (+1) ед,
  • средства ПВО – 214 (+1) ед,
  • самолетов – 283 (+0) ед,
  • вертолетов – 270 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 839 (+3),
  • крылатые ракеты – 723 (+0),
  • корабли / катера – 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 735 (+10) ед,
  • специальная техника – 181 (+0).

Данные уточняются.

 

Темы: войнаРосcияГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
война
ВСУ прорвали передний край обороны РФ в Запорожской области – разведка Эстонии
В ГУР определили список российских объектов, которые подлежат уничтожению
Вызовы для Умерова, фланговые риски для наступления и "приветы" Эрдогану от Путина - главное о войне за неделю
Последние новости
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: