Оккупанты заблокировали село на Луганщине: обвиняют местных в помощи ВСУ – ОВА

Российские захватчики проводят фильтрационные мероприятия в селе Половинкино вблизи Старобельска Луганской области из-за якобы помощи местных жителей Вооруженным силам Украины.

Источник: Луганская областная военная администрация в Telegram

Дословно ОВА: "Якобы для "фильтрационных мероприятий" враг заблокировал село Половинкино вблизи Старобельска. Причиной стали успешные прилеты по позициям россиян – оккупанты обвиняют местное население в помощи ВСУ. В результате рейда уже 30 жителей села вывезены в Луганск".

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Детали: В то же время больницы областного центра переполнены ранеными россиянами.

На Беловодщину свозят исключительно раненых зэков, которые были осуждены или за убийство, или за изнасилование. Ситуация в Беловодске становится напряженной, потому что местные так называемые "правоохранители" не могут гарантировать безопасность гражданскому населению.

В ОВА напомнили, что с 1 января на временно оккупированных территориях россияне запретили обращение гривны. Но местные жители игнорируют это – гривны продолжают принимать на рынках и в маленьких магазинах.

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Тем временем ВСУ ежедневно приближают победу. Так, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Макеевки, Площанки и Белогоровки.

На Купянском направлении россияне обстреливали из артиллерии районы Новоселовского, Андреевки и Стельмаховки.

На Лиманском направлении из танков, минометов, ствольной артиллерии россияне открывали огонь по Макеевке, Площанке, Невскому, Краснопоповке, Диброве.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Также 2 января украинские защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и 3 разведывательных БпЛА типа "Орлан-10".

А подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили район сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также радиолокационную станцию оккупантов.