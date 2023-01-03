Россияне 79 раз ударили по Херсонской области: 2 погибших

Последствия российских ударов по Херсонщине. Фото из Telegram Янушевича

Два человека погибли и 9 получили ранения в результате российских ударов по Херсонской области 2 января.

Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "Российские оккупанты 79 раз обстреляли территорию Херсонщины. За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погибли 2 человека, 9 жителей Херсонщины получили ранения различной степени тяжести".

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Детали: По его словам, захватчики били по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Херсон россияне атаковали 32 раза – вражеские снаряды попали в авторынок, коммунальное предприятие, частные и многоквартирные дома.