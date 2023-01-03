Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне 79 раз ударили по Херсонской области: 2 погибших

Ирина БалачукВторник, 3 января 2023, 09:36
Последствия российских ударов по Херсонщине. Фото из Telegram Янушевича

Два человека погибли и 9 получили ранения в результате российских ударов по Херсонской области 2 января.

Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "Российские оккупанты 79 раз обстреляли территорию Херсонщины. За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погибли 2 человека, 9 жителей Херсонщины получили ранения различной степени тяжести".

Детали: По его словам, захватчики били по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Херсон россияне атаковали 32 раза – вражеские снаряды попали в авторынок, коммунальное предприятие, частные и многоквартирные дома.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьХерсонжертвы
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Враг потерял на Запорожье 260 военнослужащих – Генштаб

Уцелевших в Макеевке россиян хотели отправить в наступление – СМИ

Попытка наступления россиян должна провалиться и это будет финальное поражение РФ – Зеленский 

Украина создала сеть управления войсками, над которой США работали десятилетия – WSJ

Кабмин направил конфискованные у РФ 17 млрд на восстановление домов украинцев

Враг по трупам пытается продвигаться вперед: Залужный рассказал о ситуации на фронте

Все новости...
Херсонская область
Возле Чулаковки оккупанты потеряли 500 человек погибшими и ранеными – Генштаб
ВСУ освободили остров Большой Потемкинский в Херсонской области – источники
Россияне держат в плену 474 жителя Херсонщины – прокуратура
Последние новости
08:35
Палата представителей США провалила выборы спикера в трех турах голосования
08:25
Оккупанты Крыма заявили, что сбили два беспилотника в районе Бельбека
08:18
Инфляция в Турции резко сократилась в пользу Эрдогана
07:50
Силы обороны отбили вражеские атаки возле 10 населенных пунктов – сводка
07:19
Враг потерял на Запорожье 260 военнослужащих – Генштаб
06:55
В Севастополе прогремели взрывы – СМИ
05:58
Пригожин пытается переложить ответственность за неудачи в Бахмуте на Минобороны РФ – ISW
04:48
Для защиты от недорогих беспилотников Украина использует гораздо более дорогие ракеты – СМИ
03:25
Уцелевших в Макеевке россиян хотели отправить в наступление – СМИ
02:06
Зеленский поговорил с Трюдо об усилении давления на Россию
Все новости...