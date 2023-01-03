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В Босфоре снова растет очередь судов в украинские порты из-за задержек российской стороны

"Европейская правда"Вторник, 3 января 2023, 11:07

В Администрации морских портов Украины сообщили о росте очереди судов, ожидающих прохождения инспекции в Босфоре для движения в и из украинских портов - из-за задержек с российской стороны.

Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины, пишет "Европейская правда".

Руководитель ведомства Алексей Востриков рассказал, что благодаря электронной очереди упростилось планирование входа и выхода судов в/из портов Большой Одессы, но остается проблема с прохождением Босфора из-за умышленных задержек проверок российской стороной.

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"Какие бы эффективные инструменты планирования мы не внедряли, в работе "зернового коридора" есть деструктивная позиция РФ. Именно из-за нее при прохождении контроля в Босфоре, вместо необходимых 24-30 судов в сутки (в равных долях на вход и на выход), реально осуществляется инспекция в среднем только 3,5 судов на вход и 3 - на выход. Мы уже видели в прошлом месяце очередь в Босфоре из более 150 судов, которые простаивали там более 30 суток. Тогда решали эту проблему совместно с ООН и Турцией. Сегодня такая тенденция повторяется", - рассказал он.

По его словам, на 2 января очередь составляла 96 судов, и если ситуация не изменится - она будет расти. Порты при этом принимают 50% от тех судов, которые могли бы принимать.

Напомним, в конце октября - начале ноября Россия угрожала выходом из Черноморской зерновой инициативы и заявила о приостановлении своего участия, но в конце концов передумала и вернулась к "зерновому соглашению".

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В МИД Украины опровергли заявление президента РФ Владимира Путина о том, что якобы Украина при этом взяла какие-то новые обязательства.

ЕвроПравда подробно рассказывала об этом в видеоблоге: Кто заставил РФ вернуться к "зерновому соглашению"? Что пообещали Путину?

Темы: зерновойнаРосcия
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