В Херсоне задержана экс-начальница "филиала железной дороги РФ"

Служба безопасности Украины сообщает о задержании в Херсоне бывшей руководительницы "филиала российской железной дороги", которая помогала перебрасывать в Украину военные эшелоны РФ.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Еще одна пособница врага разоблачена в результате стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне.

По данным СБУ, злоумышленницей является бывшая чиновница межотраслевого предприятия железнодорожного транспорта, которая во время захвата города присоединилась к местной оккупационной администрации.

Там она возглавила созданное агрессором "предприятие промышленного железнодорожного транспорта "Херсонской железной дороги".

На этой "должности" помогала врагу наладить железнодорожное сообщение с украинским городом для обеспечения потребностей оккупационных группировок на южном фронте.

Прежде всего злоумышленница способствовала транспортировке военной техники, вооружения и боеприпасов с территории РФ во временно захваченную часть Херсонщины.

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Также она организовала разграбление технологического оборудования подвижного состава местного предприятия украинской железной дороги для его передачи стране-агрессору.

Кроме этого, она лично призвала местных жителей поддержать российских захватчиков и вступать в ряды оккупационного учреждения. За это обещала лояльное отношение со стороны захватчиков и выплату "зарплат" в российских рублях.

Злоумышленнице сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору.

СБУ отмечает, что суд избрал женщине меру пресечения в виде содержания под стражей.