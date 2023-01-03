В Херсоне задержана экс-начальница "филиала железной дороги РФ"
Служба безопасности Украины сообщает о задержании в Херсоне бывшей руководительницы "филиала российской железной дороги", которая помогала перебрасывать в Украину военные эшелоны РФ.
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: Еще одна пособница врага разоблачена в результате стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне.
По данным СБУ, злоумышленницей является бывшая чиновница межотраслевого предприятия железнодорожного транспорта, которая во время захвата города присоединилась к местной оккупационной администрации.
Там она возглавила созданное агрессором "предприятие промышленного железнодорожного транспорта "Херсонской железной дороги".
На этой "должности" помогала врагу наладить железнодорожное сообщение с украинским городом для обеспечения потребностей оккупационных группировок на южном фронте.
Прежде всего злоумышленница способствовала транспортировке военной техники, вооружения и боеприпасов с территории РФ во временно захваченную часть Херсонщины.
Также она организовала разграбление технологического оборудования подвижного состава местного предприятия украинской железной дороги для его передачи стране-агрессору.
Кроме этого, она лично призвала местных жителей поддержать российских захватчиков и вступать в ряды оккупационного учреждения. За это обещала лояльное отношение со стороны захватчиков и выплату "зарплат" в российских рублях.
Злоумышленнице сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору.
СБУ отмечает, что суд избрал женщине меру пресечения в виде содержания под стражей.