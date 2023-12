Зеленский и премьер Нидерландов поговорили о следующем "Рамштайне"

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провели первый в новом году телефонный разговор, главной темой которого была дальнейшая поддержка Украины.

Как сообщает "Европейская правда", о содержании разговора лидеры рассказали в своих Twitter.

Зеленский отметил, что проинформировал Рютте о рисках эскалации на фронте и вызовах, с которыми в ближайшее время может столкнуться Украина, и актуальных оборонных потребностях.

"Мы рассчитываем на конкретные шаги партнеров для того, чтобы обеспечить Украине максимальное подкрепление по результатам следующей встречи в формате "Рамштайн", – написал он.

I had a phone call with 🇳🇱 PM @MinPres. Spoke about the risk of escalation at the front and potential challenges, as well as our defense needs for an adequate response. We count on concrete steps by partners to maximize Ukraine's reinforcement at the next Ramstein.