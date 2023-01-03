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Зеленский и премьер Нидерландов поговорили о следующем "Рамштайне"

"Европейская правда"Вторник, 3 января 2023, 13:29
Зеленский и премьер Нидерландов поговорили о следующем Рамштайне
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провели первый в новом году телефонный разговор, главной темой которого была дальнейшая поддержка Украины. 

Как сообщает "Европейская правда", о содержании разговора лидеры рассказали в своих Twitter.

Зеленский отметил, что проинформировал Рютте о рисках эскалации на фронте и вызовах, с которыми в ближайшее время может столкнуться Украина, и актуальных оборонных потребностях. 

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"Мы рассчитываем на конкретные шаги партнеров для того, чтобы обеспечить Украине максимальное подкрепление по результатам следующей встречи в формате "Рамштайн", – написал он. 

Премьер Нидерландов констатировал, что Украина уже почти год оказывает сопротивление открытой российской агрессии. 

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"Следующие месяцы будут решающими. Я только что говорил с Владимиром Зеленским и заверил его, что Нидерланды сделают все возможное для того, чтобы Украина могла не только оказывать сопротивление, но и победить в войне", – рассказал Рютте. 

Первый в новом году разговор Зеленский провел с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Темы: ЗеленскийНидерландыРамштайнвойна
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