Зеленский и премьер Нидерландов поговорили о следующем "Рамштайне"

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провели первый в новом году телефонный разговор, главной темой которого была дальнейшая поддержка Украины.

Как сообщает "Европейская правда", о содержании разговора лидеры рассказали в своих Twitter.

Зеленский отметил, что проинформировал Рютте о рисках эскалации на фронте и вызовах, с которыми в ближайшее время может столкнуться Украина, и актуальных оборонных потребностях.

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"Мы рассчитываем на конкретные шаги партнеров для того, чтобы обеспечить Украине максимальное подкрепление по результатам следующей встречи в формате "Рамштайн", – написал он.

I had a phone call with 🇳🇱 PM @MinPres. Spoke about the risk of escalation at the front and potential challenges, as well as our defense needs for an adequate response. We count on concrete steps by partners to maximize Ukraine's reinforcement at the next Ramstein. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 3, 2023

Премьер Нидерландов констатировал, что Украина уже почти год оказывает сопротивление открытой российской агрессии.

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"Следующие месяцы будут решающими. Я только что говорил с Владимиром Зеленским и заверил его, что Нидерланды сделают все возможное для того, чтобы Украина могла не только оказывать сопротивление, но и победить в войне", – рассказал Рютте.

📞: Oekraïne houdt al bijna een jaar stand tegen de barbaarse Russische invasie. De komende maanden worden cruciaal. Ik sprak zojuist met @ZelenskyyUa en heb hem ervan verzekerd dat 🇳🇱 alles zal doen om te helpen dat 🇺🇦 niet alleen weerstand kan bieden, maar de oorlog zal winnen. — Mark Rutte (@MinPres) January 3, 2023

Первый в новом году разговор Зеленский провел с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.