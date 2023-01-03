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В Румынии скандал из-за новогоднего парада: "русские" и авто с буквой Z

"Европейская правда"Вторник, 3 января 2023, 14:57
скриншот

Румынская полиция открыла уголовное дело и проводит расследование после того, как во время новогоднего парада в коммуне Берзунць несколько человек переоделись в форму российских солдат и проехали на автомобилях с буквой "Z".

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

На изображениях, появившихся в интернете и вызвавших негативные комментарии, люди в масках, одетые, как российские солдаты, шагают рядом с авто, на которых размещены муляжи ядерных ракет и буквы "Z".

Люди в масках также подстрекали к насилию и даже изнасилованию. Вероятно, это была пародия на российских военных.

По данным телеканала, жители коммуны Берзунць в румынском уезде Бакэу ежегодно проводят парад на различные темы.

"Сотрудники полиции Бакэу начали проверку, чтобы точно установить фактическую ситуацию, и в зависимости от результата будут принимать необходимые правовые меры", - заявили в полиции.

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Напомним, румынская полиция арестовала инфлюенсера и бывшего кикбоксера Эндрю Тейта и его брата по обвинению в торговле людьми и изнасиловании благодаря коробкам пиццы, появившимся в кадре его видеообращения к активистке Грете Тунберг.

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