Поляки назвали Зеленского политиком года в мире, в Польше - Дуду

Большинство граждан Польши назвали президента Украины Владимира Зеленского политиком года в мире, тогда как на родине чаще всего называли своего президента Анджея Дуду.

Об этом свидетельствует опрос Центра исследования общественного мнения (CBOS), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

На вопрос, кого из зарубежных политиков, которые активно действуют на мировой арене, следовало бы назвать политиком 2022 года, 20% опрошенных назвали Владимира Зеленского. Следующим по упоминаемости был президент США Джо Байден (15%).

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Остальные политики, которых называли респонденты, набрали от 0,5% до 1,4% упоминаний. Это бывший президент США Дональд Трамп, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, экс-глава Европейского совета Дональд Туск, премьер Венгрии Виктор Орбан и бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

При этом 38% респондентов не смогли назвать политика 2022 года, 18% считают, что такого политика нет, еще 1% опрошенных отказался отвечать.

На вопрос, кого из польских политиков можно было бы назвать политиком 2022 года, 12% опрошенных выбрали президента Анджея Дуду, по 6% - премьер-министра Матеуша Моравецкого и бывшего премьера Дональда Туска.

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В то же время 55% опрошенных не смогли назвать политика в Польше, который, по их мнению, заслуживает такой награды.

Опрос CBOS проходил по смешанной процедуре по репрезентативной зарегистрированной выборке из 1018 совершеннолетних жителей Польши с 28 ноября по 11 декабря 2022 года.