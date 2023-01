Зеленский обсудил с премьером Британии дальнейшее оборонное сотрудничество

Президент Владимир Зеленский обсудил дальнейшее сотрудничество в сфере обороны с главой правительства Великобритании Риши Сунаком.

Об этом глава государства написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Обсудил дальнейшее оборонное сотрудничество с премьер-министром Великобритании. Согласились активизировать наши усилия для приближения победы уже в этом году. Есть для этого конкретные решения", - говорится в сообщении.

Together with 🇬🇧 Prime Minister @RishiSunak, we discussed further defense cooperation. We agreed to intensify our efforts to bring victory closer this year already. We already have concrete decisions for this.