Зеленский обсудил с премьером Британии дальнейшее оборонное сотрудничество

Президент Владимир Зеленский обсудил дальнейшее сотрудничество в сфере обороны с главой правительства Великобритании Риши Сунаком.

Об этом глава государства написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Обсудил дальнейшее оборонное сотрудничество с премьер-министром Великобритании. Согласились активизировать наши усилия для приближения победы уже в этом году. Есть для этого конкретные решения", - говорится в сообщении.

Together with 🇬🇧 Prime Minister @RishiSunak, we discussed further defense cooperation. We agreed to intensify our efforts to bring victory closer this year already. We already have concrete decisions for this. January 3, 2023

Ранее Риши Сунак обратился к украинцам на фоне объявления о новом пакете поддержки для помощи Киеву в обезвреживании наземных мин, пообещав продолжать поддержку Киева.

Речь идет о более 1000 металлоискателей VALLON и 100 комплектов для обезвреживания бомб.

Напомним, Великобритания выделит 2,3 млрд фунтов стерлингов на помощь Украине в 2023 году.