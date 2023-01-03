Зеленский обсудил с премьером Британии дальнейшее оборонное сотрудничество

Президент Владимир Зеленский обсудил дальнейшее сотрудничество в сфере обороны с главой правительства Великобритании Риши Сунаком.

Об этом глава государства написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Обсудил дальнейшее оборонное сотрудничество с премьер-министром Великобритании. Согласились активизировать наши усилия для приближения победы уже в этом году. Есть для этого конкретные решения", - говорится в сообщении.

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Together with 🇬🇧 Prime Minister @RishiSunak, we discussed further defense cooperation. We agreed to intensify our efforts to bring victory closer this year already. We already have concrete decisions for this. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 3, 2023

Ранее Риши Сунак обратился к украинцам на фоне объявления о новом пакете поддержки для помощи Киеву в обезвреживании наземных мин, пообещав продолжать поддержку Киева.

Речь идет о более 1000 металлоискателей VALLON и 100 комплектов для обезвреживания бомб.

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Напомним, Великобритания выделит 2,3 млрд фунтов стерлингов на помощь Украине в 2023 году.