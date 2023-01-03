Экс-агент ГРУ, правые экстремисты и "казаки": Reuters идентифицировало российских агентов влияния в Германии

Продвигать пророссийские взгляды и организовывать акции протеста против поддержки Украины в Германии помогали люди, связанные с российской подсанкционной организацией "Россотрудничество", а один из них утверждает, что работал в военной разведке России.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в расследовании Reuters.

Среди организаторов пророссийских протестов в Кельне в сентябре 2022 года агентство идентифицировало бывшего офицера российских воздушно-космических сил, который ранее носил имя Ростислав Теслюк, которое изменил на Макса Шлунда после того, как поселился в Германии десять лет назад. Как удалось установить Reuters, Шлунд был судим в РФ за нападение на человека с ножом.

Среди публичных агитаторов на протесте была и партнерша Шлунда - Елена Колбасникова, женщина родом из Украины, которая сейчас проживает в Германии. Колбасникова стала популярной среди пророссийского немецкого движения в 2022 году, когда заявила, что ее якобы уволили с работы из-за "русофобии". С лета того года Шлунд и Колбасникова организовали несколько пророссийских акций, а также ездили на оккупированную Россией территорию Украины.

В декабре пара должна была участвовать в форуме "активистов гражданского общества" в Москве за счет "Русского дома" - организации, входящей в состав "Россотрудничества", которое находится под западными санкциями.

Еще одно лицо пророссийских протестов в Германии - Андрей Харковский, связанный с "Союзом казаков-воинов России и зарубежья", имеющим десятки отделений в РФ и за рубежом. Харковский родом из Томской области РФ, сейчас живет в Тройсдорфе, к юго-востоку от Кельна, и имеет небольшой бизнес по грузоперевозкам. Харковский участвовал в съезде "казаков" в Ганновере, где также присутствовали российские дипломаты.

Еще одним пророссийским деятелем в Германии, личность которого установил Reuters, является Олег Еременко - владелец строительного бизнеса в Берлине, член правления организации под названием "Десант", которая состоит из бывших российских военнослужащих. В разговоре с Reuters он подтвердил, что сотрудничал с российской военной разведкой ГРУ, а также знакомство с Игорем Гиркиным.

ВИДЕО ДНЯ

Также российскую повестку дня в Германии продвигает администратор немецкоязычного Telegram-канала Putin Fanclub Вячеслав Сейвальд. В соцсетях он публично поддерживал неонацизм, выражал приверженность "Альтернативе для Германии" и фигурировал в докладе баварской спецслужбы - Управления по вопросам защиты Конституции - как поддерживающий антисемитские теории заговора.

В конце концов, на митинге в Кельне Reuters также узнало мотоциклиста из восточной Германии Яна Риделя, который возглавляет группу под названием "Немецко-российские души", публикует в Интернете сообщения о зверствах украинской армии и собирает деньги для российской байкерской банды "Ночные волки", которая находится под санкциями США и ЕС за поддержку войны Путина.

Министерство внутренних дел Германии в комментарии Reuters заявило, что "очень серьезно" относится к любым попыткам иностранных государств или отдельных лиц оказать влияние, особенно "в контексте российской агрессивной войны против Украины". Кремль не ответил на вопрос Reuters.

Напомним, накануне руководитель Федерального ведомства по вопросам защиты конституции Германии Томас Хальденванг заявил, что немецкие спецслужбы прилагают усилия для недопущения в страну новых российских шпионов.