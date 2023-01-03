Рамки и сканеры в общественных местах: Кабмин планирует усилить безопасность в стране

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что для дополнительной безопасности граждан в стране будут устанавливать в общественных местах рамки и сканеры.

Источник: Шмыгаль на заседании правительства

Прямая речь: "В 2023 году будем активно создавать инфраструктуру безопасности. Это разветвленная сеть современных обустроенных укрытий в пределах пешеходной доступности.

В частности, сегодня (3 января - ред.) принимаем решение о совершенствовании проектирования зданий. Определяем перечень объектов, при строительстве которых обязательно должны быть предусмотрены укрытия и другие элементы защиты. Это учебные заведения, больницы, жилые и общественные здания, объекты критической инфраструктуры.

Мы также будем устанавливать дополнительные средства проверки в общественных местах: рамки и сканеры. В условиях борьбы с настоящим террористом - это так же неотъемлемая мера".

Детали: Также в планах правительства урегулировать вопрос оборота оружия в Украине и активизировать новые программы производства и закупки оружия и техники для ВСУ.

Шмыгаль напомнил, что в 2023 году половину бюджета страны направят на обеспечение Вооруженных сил: "Все налоги, которые платят граждане и бизнес, пойдут именно на оборону и безопасность".

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Премьер сообщил, что в госбюджете на текущий год заложено 35,5 млрд грн для Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии: "Это строительство и ремонт общественных зданий, объектов критической инфраструктуры, обеспечение жильем ВПЛ".

Также правительство в ближайшее время рассчитывает начать восстановление за счет средств, конфискованных у российских банков - на спецсчете уже есть для этого 17 млрд грн: "Первый приоритет - разрушенное жилье людей".