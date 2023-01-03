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В новом перехвате оккупант рассказывает слухи о полной мобилизации в РФ

Алена МазуренкоВторник, 3 января 2023, 19:27
В новом перехвате оккупант рассказывает слухи о полной мобилизации в РФ
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ GETTY IMAGES

В новом перехвате разведки оккупант рассказывает слухи о полной мобилизации в России и о российском командовании, которое дает указания "наступать" с минимальными силами.

Источник: главное управление разведки

Прямая речь: "Идут слухи, причем из разных источников, что будет полная мобилизация".

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Детали: В частности, российский военнослужащий рассказывает другу, что по слухам ожидается полная мобилизация перед или после нового года с последующим наступлением.

Он также жалуется на то, что его через неделю после ранения снова отправляют на передовую.

По его словам, оккупантам удалось подготовить только одну роту из 30 человек, а остальные пьянствуют.

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Также россиянина не устраивают указания руководства, которое призывает их окопаться и идти в атаку: "50 солдат в батальоне, генерал говорит: "они (украинцы - ред.) увидят, что мы в атаку пойдем - убегут".

Захватчик также рассказал, что Валовский взвод из 8 человек находится близко к украинским позициям, но снайперов у них нет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Темы: разведкаРосcиявойна
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