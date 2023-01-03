Палата представителей США впервые за 100 лет не избрала спикера с первой попытки

Лидер республиканского большинства в Палате представителей США Кевин Маккарти не смог заручиться достаточным количеством голосов для того, чтобы его избрали спикером, что стало первым с 1923 года случаем, когда на одну из высших должностей в американской властной иерархии кандидат не был назначен с первой попытки.

Об этом сообщает "Европейская правда".

57-летний республиканец, который избирался в Конгресс с 2007 года, смог получить лишь 203 голоса из необходимых минимум 218 - простого большинства Палаты представителей, участвующих в голосовании (девять из 435 воздержались).

Кандидат от демократов Хаким Джеффрис (больше о нем читайте в этом материале), который заменил на посту лидера демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси, получил 212 голосов. Но Демократическая партия не имеет большинства в нижней палате Конгресса, поэтому кандидатура Джеффриса имеет прежде всего символическую роль.

Голоса у Маккарти забрал другой кандидат Энди Биггс, представляющий крайне правое, трампистское крыло Республиканской партии в Конгрессе - за него проголосовали 10 представителей, еще девять из них не дали голоса ни одному кандидату.

Еще в декабре, когда стало понятно, что Республиканская партия будет иметь незначительное преимущество в Палате представителей США (222 против 213 у демократов), правые республиканцы-трамписты, представленные прежде всего неформальной группировкой "Кокус свободы", начали давить на Маккарти, чтобы он пошел на многочисленные процедурные уступки.

Хотя "Кокус свободы" и не является многочисленной группой (насчитывает чуть более 40 республиканцев в нижней палате Конгресса), при небольшом преимуществе партии Маккарти был вынужден договариваться с ними с тем, чтобы заручиться достаточной поддержкой при голосовании за его кандидатуру.

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В конце концов он согласился на ряд требований - в частности право ставить на голосование вопрос о снятии спикера с должности, если минимум пять членов Палаты представителей выразят недовольство его работой (что фактически сделает должность Маккарти зависимой от трампистов), а также назначение трампистов на некоторые ключевые должности в комитетах Палаты. Но и этого, как оказалось, было недостаточно, чтобы Маккарти заручился достаточным количеством голосов.

Сейчас Палата представителей формально находится без спикера. Дальнейшее развитие событий будет зависеть прежде всего от того, когда именно будет поднят вопрос о повторном голосовании.

Спикер Палаты представителей - третья по иерархии в вертикали власти США должность, кроме того, он играет важную роль в формировании повестки дня палаты, в частности утверждает финансовую помощь, что важно и для Украины.

Кевин Маккарти ранее утверждал, что выступает за продолжение поддержки Украины в ее полномасштабной войне с Россией, но не соглашается выписывать, по его словам, "безлимитный чек". Республиканцы также ранее выступали за установление механизмов более пристального надзора за помощью Киеву - это не означает ее уменьшения, но процедурно может ее замедлить.

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