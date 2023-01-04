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Россия лишилась еще 720 захватчиков и средства ПВО ‒ Генштаб ВСУ

Елена РощинаСреда, 4 января 2023, 07:44

По подсчетам украинских военных, российская армия за последние сутки потеряла ориентировочно 720 военнослужащих, два танка, по 6 артиллерийских систем и ББМ, а также средство противовоздушной обороны.

Источник: Генеральный штаб ВСУ 

Детали: Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 04.01.23, по подсчетам украинского Генштаба, ориентировочно составили: 

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  • личного состава ‒ порядка 108 910 (+720) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3 038 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6 106 (+6) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 2 039 (+6) ед,
  • РСЗО ‒ 424 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 215 (+1) ед,
  • самолетов ‒ 283 (+0) ед,
  • вертолетов ‒ 270 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1 842 (+3),
  • крылатые ракеты ‒ 723 (+0),
  • корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4 745 (+10) ед,
  • специальная техника ‒ 181 (+0).

Данные уточняются.

 

Темы: войнаГенштабРосcия
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