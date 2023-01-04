Россия лишилась еще 720 захватчиков и средства ПВО ‒ Генштаб ВСУ

По подсчетам украинских военных, российская армия за последние сутки потеряла ориентировочно 720 военнослужащих, два танка, по 6 артиллерийских систем и ББМ, а также средство противовоздушной обороны.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 04.01.23, по подсчетам украинского Генштаба, ориентировочно составили:

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личного состава ‒ порядка 108 910 (+720) человек ликвидировано,

танков ‒ 3 038 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6 106 (+6) ед,

артиллерийских систем ‒ 2 039 (+6) ед,

РСЗО ‒ 424 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 215 (+1) ед,

самолетов ‒ 283 (+0) ед,

вертолетов ‒ 270 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1 842 (+3),

крылатые ракеты ‒ 723 (+0),

корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4 745 (+10) ед,

специальная техника ‒ 181 (+0).

Данные уточняются.