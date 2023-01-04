Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Более 70% украинцев готовы к проблемам с отоплением зимой - опрос

Станислав ПогориловСреда, 4 января 2023, 08:57
Фото: Getty Images

По состоянию на декабрь 74% украинских граждан считали свои домохозяйства готовыми к возможным проблемам с отоплением зимой, свидетельствуют результаты опроса КМИС.

Источник: КМИС

Дословно: "В сентябре 70% респондентов утверждали, что их домохозяйство скорее или полностью готово к возможным проблемам с отоплением зимой, хотя из них только 24% считают себя полностью готовыми, в то время как 47% считают себя скорее готовыми и утверждают, что "еще есть кое-что, что нужно сделать для подготовки".

Детали: По состоянию на декабрь 74% респондентов считали свои домохозяйства готовыми к возможным проблемам с отоплением зимой.

При этом с 24% до 34% выросла доля тех, кто считал их полностью готовыми (считают себя скорее готовыми, но при этом считают, что еще есть кое-что, что нужно сделать - 40%).

 

Согласно результатам опроса, доля респондентов, которые в сентябре считали свои семьи неготовыми, составляла 24%, а в декабре - 21%.

Опрос был проведен КМИС 4 - 27 декабря 2022 года методом телефонных интервью.

ВИДЕО ДНЯ

Всего было опрошено 995 респондентов в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Темы: отоплениеопросУкраинавойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В ISW вычислили, как быстро Россия использует иранские дроны

Бахмут разрушен более чем на 60 процентов – Кириленко

Епифаний на Рождество проведет богослужение в главном соборе Киево-Печерской Лавры

фото, видеоРасследователи установили 4 россиян, которые запускают "Шахеды" по Украине

"Батькивщина" и "Слуга народа" опубликовали позицию относительно мандатов ОПЗЖ

Под Изюмом во время разминирования погиб начальник группы пиротехников

Все новости...
отопление
В Донецкой области отключили все газовые котельные
В Киеве из-за сложной ситуации с электричеством без тепла могут быть 144 дома
Из-за атаки российских дронов 3% киевлян остались без отопления
Последние новости
09:11
США не подтверждают уничтожение Россией установок HIMARS в Украине
08:59
Украинские специалисты будут осваивать Patriot максимально быстро – Воздушные силы
08:37
Германия: отремонтированные БМП Puma оказались полностью непригодными – СМИ
08:24
За сутки ВСУ ликвидировали более 800 российских захватчиков – Генштаб
08:08
Экс-главу Службы внешней разведки Франции обвинили в вымогательстве – СМИ
07:56
США ищут возможности помешать производству дронов Ираном
07:49
Россияне из "Градов" накрыли Никополь, умер накануне раненый мужчина – ОВА
07:32
Оккупанты в Горловке ускорили выдачу российских паспортов – штаб
07:15
Силы обороны более 20 раз ударили по районам сосредоточения врага – сводка
06:53
Австралия закупает морские ракеты и системы HIMARS на $684 млн
Все новости...