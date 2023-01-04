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Более 70% украинцев готовы к проблемам с отоплением зимой - опрос

Станислав ПогориловСреда, 4 января 2023, 07:57
Более 70% украинцев готовы к проблемам с отоплением зимой - опрос
Фото: Getty Images

По состоянию на декабрь 74% украинских граждан считали свои домохозяйства готовыми к возможным проблемам с отоплением зимой, свидетельствуют результаты опроса КМИС.

Источник: КМИС

Дословно: "В сентябре 70% респондентов утверждали, что их домохозяйство скорее или полностью готово к возможным проблемам с отоплением зимой, хотя из них только 24% считают себя полностью готовыми, в то время как 47% считают себя скорее готовыми и утверждают, что "еще есть кое-что, что нужно сделать для подготовки".

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Детали: По состоянию на декабрь 74% респондентов считали свои домохозяйства готовыми к возможным проблемам с отоплением зимой.

При этом с 24% до 34% выросла доля тех, кто считал их полностью готовыми (считают себя скорее готовыми, но при этом считают, что еще есть кое-что, что нужно сделать - 40%).

 

Согласно результатам опроса, доля респондентов, которые в сентябре считали свои семьи неготовыми, составляла 24%, а в декабре - 21%.

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Опрос был проведен КМИС 4 - 27 декабря 2022 года методом телефонных интервью.

Всего было опрошено 995 респондентов в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Темы: отоплениеопросУкраинавойна
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