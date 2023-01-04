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Россияне обстреляли три района Харьковщины: ранены 2 человека

Станислав ПогориловСреда, 4 января 2023, 08:53
Россияне обстреляли три района Харьковщины: ранены 2 человека
Иллюстративное фото ГСЧС

За минувшие сутки российские захватчики били по приграничным населенным пунктам в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах области, из-за обстрелов были ранены 2 мирных жителей.

Источник: Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "В частности, под огнем находились Купянск, Волчанск, Стрелечья, Двуречная и другие. В Волчанске повреждены дома, в пгт Двуречная пострадали пожарные автомобили".

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Детали: Глава области сообщил, что в Купянском районе в течение суток ранения получили 2 мужчины 42-х и 72-х лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Также в области продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 76 взрывоопасных предметов.

Темы: Харьковская областьвойна
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