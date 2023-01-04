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Посол Украины раскритиковал Израиль из-за разговора с Лавровым: свидетельствует о смене политики

Станислав ПогориловСреда, 4 января 2023, 09:49
Посол Украины раскритиковал Израиль из-за разговора с Лавровым: свидетельствует о смене политики
ЕВГЕНИЙ КОРНИЙЧУК, ФОТО ИЗ FACEBOOK ПОСОЛЬСТВА

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подверг критике разговор главы МИД Израиля Эли Коэна с главой внешнеполитического ведомства страны-агрессора Сергеем Лавровым.

Источник: комментарии изданию "The Times of Israel"

Детали: По словам Корнийчука, общение с Лавровым свидетельствует об изменении в политике страны, поскольку израильские дипломаты не говорили с Лавровым с начала войны.

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Он также указал на непонятную политику Израиля относительно войны, потому что страна никоим образом не осуждает массированные удары по критической инфраструктуре Украины. "Израиль уникален с точки зрения наших партнеров. Он молчит", - подчеркнул Корнийчук.

По данным неназванного израильского дипломата, Коэн передал Лаврову послание от государственного секретаря США Энтони Блинкена относительно того, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов выступить посредником, если одна из сторон попросит его об этом.

Что предшествовало: 2 января новоназначенный министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что Израиль начнет "говорить меньше публично" о войне России и Украины.

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Темы: УкраинаИзраильвойнаЛавров
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