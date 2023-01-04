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Армия США прибудет в Нидерланды для переброски в Восточную Европу

"Европейская правда"Среда, 4 января 2023, 11:20
Getty Images

Нидерландские военные помогут перебросить сотни американских транспортных средств, которые прибудут в город Влиссинген, в Восточную Европу для усиления восточного фланга НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Голландские солдаты помогут обеспечить транспортировку американской армейской бригады через страну с начала января до начала февраля, прежде чем американские военные продолжат свой путь в Польшу и Литву.

В состав бригады входит 1275 единиц техники, в том числе много танков M-1 Abrams, боевых машин пехоты Bradley и другой техники, которая будет переброшена автомобильным, железнодорожным и водным транспортом в Восточную Европу.

Упомянутая бригада будет находиться на территории Польши и Литвы в течение шести месяцев.

В декабре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены Альянса предоставить Украине больше оружия.

"Я призываю союзников делать больше. Это в интересах нашей безопасности, чтобы Украина победила, а Путин не победил", - сказал Столтенберг.

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За неделю до этого США объявили о выделении почти 2 миллиардов долларов дополнительной военной помощи Украине, включая систему противовоздушной обороны Patriot.

Темы: СШАЕвропаармияНидерланды
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